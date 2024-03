Inter al Mondiale per Club 2025, contro chi gioca? Squadre qualificate e come funziona il torneo

Inter al Mondiale per Club 2025: quali squadre affronterà la squadra meneghina? La lista delle qualificate e in che modo si svolgerà il torneo.

Ancor prima della Juventus, qualificata al Mondiale per Club 2025 il 12 marzo dopo l'eliminazione del Napoli per mano del Barcellona, ad ottenere la qualificazione come prima italiana era stata l'Inter di Simone Inzaghi.

L'Inter, infatti, è la squadra italiana con il più alto punteggio nel Ranking, che ha portato all'immediata qualificazione dei nerazzurri al torneo previsto nel 2025 in Nord-America.

Con 76 punti, alcuni dei quali ottenuti nel corso del 2023/2024, il team di Inzaghi è il terzo migliore team d'Europa dietro PSG e Bayern Monaco.