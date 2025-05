Inter a -1 dal Napoli, da Thuram a Calhanoglu e Barella: chi può tornare titolare contro la Lazio

L'Inter ha sfruttato il passo falso del Napoli e ora sogna il double: cambierà la gestione di Inzaghi verso la Champions?

A sorpresa l'Inter si ritrova a meno uno dal Napoli grazie a quanto successo nell'ultima giornata di campionato; i nerazzurri hanno fatto il loro dovere superando il Torino per 2-0 mentre lo stesso non può dire la squadra di Antonio Conte, che si è fermata 2-2 con il Genoa in casa.

Un rallentamento che ha permesso all'Inter di riavvicinarsi quando mancano solo due partite alla fine; il Napoli non può più sbagliare adesso.

Senza dubbio sono cambiate le prospettive dell'Inter, che ora può legittimamente tornare a credere concretamente nello scudetto. Cambia anche il modo in cui i nerazzurri affronteranno le prossime due partite, ad iniziare dal match contro la Lazio? Ecco come Inzaghi potrebbe gestire la rosa e chi dei big tornare in campo dal primo minuto.