Insigne al Pescara: quando gioca la prima partita? La data del nuovo esordio dopo il ritorno in Abruzzo

"Insigne è un campione - ha sentenziato Gorgone in conferenza alla vigilia di Mantova-Pescara - Qui fece un campionato strepitoso e poi ha avuto una carriera devastante. Capiremo come sta ma ci penseremo da lunedì, perché ora abbiamo il Mantova".

"Ben vengano giocatori così, per me conta solo la salvezza del Pescara. Il calcio è un gioco collettivo, io voglio una squadra che farà di tutto per raggiungere l’obiettivo salvezza. Che è difficile ma possibile. Ho visto l’accoglienza per Lorenzo: tutto questo ci porta entusiasmo e spensieratezza".