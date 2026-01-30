Goal.com
Lorenzo InsigneGetty Images
Claudio D'Amato

Insigne al Pescara: quando gioca la prima partita? La data del nuovo esordio dopo il ritorno in Abruzzo

Pescara freme per rivedere all'opera Lorenzo Insigne in maglia biancazzurra dopo il romantico ritorno: la gara in cui l'ex Napoli può debuttare per la seconda volta in carriera con gli abruzzesi.

Il grande ritorno è realtà.

Pescara ha riabbracciato Lorenzo Insigne e Lorenzo Insigne ha riabbracciato Pescara, dando vita alla love story 2.0 che aggiungerà un ulteriore capitolo a quella speciale vissuta nel 2011/2012 alla corte di Zdenek Zeman e valsa la promozione in A degli abruzzesi.

Un'intera città attende con entusiasmo il nuovo esordio del fantasista di Frattamaggiore, che ha deciso di rimettersi in discussione dove - in coabitazione con Immobile e Verratti - fece faville in una stagione resa super da 20 goal e 13 assist in 38 partite.

Ma quando è prevista la prima partita di Insigne al Pescara nella sua avventura bis in biancazzurro?

  • INSIGNE GIOCA MANTOVA-PESCARA?

    Il calendario di Serie B prevede Mantova-Pescara, match della ventiduesima giornata in programma sabato alle ore 17:15: nel weekend, però, Insigne non potrà ancora debuttare nuovamente con la maglia reindossata nel mercato di gennaio.

    L'ex Napoli, infatti, non è stato convocato dal tecnico Giorgio Gorgone per la trasferta al Martelli.

  • INSIGNE AL PESCARA: QUANDO GIOCA LA PRIMA PARTITA?

    Plausibile, dunque, che per rivedere Insigne in campo col Pescara occorrerà pazientare ancora qualche giorno: da cerchiare la data di venerdì 6 febbraio, quando alle 20:30 i biancazzurri faranno visita al Cesena per il 23º turno di B, oppure martedì 10 febbraio all'Adriatico contro il Catanzaro (24ª giornata, ore 20:00).

  • COSA HA DETTO GORGONE SU INSIGNE

    "Insigne è un campione - ha sentenziato Gorgone in conferenza alla vigilia di Mantova-Pescara - Qui fece un campionato strepitoso e poi ha avuto una carriera devastante. Capiremo come sta ma ci penseremo da lunedì, perché ora abbiamo il Mantova".

    "Ben vengano giocatori così, per me conta solo la salvezza del Pescara. Il calcio è un gioco collettivo, io voglio una squadra che farà di tutto per raggiungere l’obiettivo salvezza. Che è difficile ma possibile. Ho visto l’accoglienza per Lorenzo: tutto questo ci porta entusiasmo e spensieratezza".

