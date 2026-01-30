Insigne al Pescara: quando gioca la prima partita? La data del nuovo esordio dopo il ritorno in Abruzzo

Pescara ha riabbracciato Lorenzo Insigne e Lorenzo Insigne ha riabbracciato Pescara, dando vita alla love story 2.0 che aggiungerà un ulteriore capitolo a quella speciale vissuta nel 2011/2012 alla corte di Zdenek Zeman e valsa la promozione in A degli abruzzesi.
Un'intera città attende con entusiasmo il nuovo esordio del fantasista di Frattamaggiore, che ha deciso di rimettersi in discussione dove - in coabitazione con Immobile e Verratti - fece faville in una stagione resa super da 20 goal e 13 assist in 38 partite.
Ma quando è prevista la prima partita di Insigne al Pescara nella sua avventura bis in biancazzurro?