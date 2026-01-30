Goal.com
Italy Travel To EnglandGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Insigne torna al Pescara, è ufficiale: contratto e ingaggio, i dettagli dell'accordo

Il ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara è diventato realtà: il club biancazzurro ha ufficializzato il tesseramento dell'ex Napoli, che ha firmato a parametro zero da svincolato.

Lorenzo Insigne torna al Pescara.

Tutto vero, il clamoroso colpo messo a segno dal patron Daniele Sebastiani è diventato ufficiale.

L'ex Napoli si lega ai colori biancazzurri per la seconda volta in carriera, rimettendo piede in Abruzzo 14 anni dopo la strepitosa annata con Ciro Immobile, Marco Verratti e Zdenek Zeman allenatore.

  • INSIGNE TORNA AL PESCARA: IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Il Pescara Calcio riaccoglie Lorenzo Insigne.

    Dopo la splendida stagione 2011/2012, rimasta nel cuore di tutto il popolo biancazzurro, e dopo una carriera di altissimo livello, Lorenzo ha scelto di tornare a vestire la maglia del Delfino.

    Una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco, con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato della stagione. Insigne torna a Pescara con entusiasmo, motivazione e grande senso di appartenenza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico".

  • IL NUMERO DI MAGLIA DI INSIGNE AL PESCARA

    Come reso noto dal Pescara nel proprio comunicato ufficiale, "per questo nuovo capitolo della sua storia in biancazzurro, Lorenzo ha deciso di indossare ancora una volta la maglia numero 11, simbolo di un legame mai interrotto con la città e con i tifosi".

  • "VERRATTI DECISIVO, DAREMO TUTTO PER SALVARCI"

    "Sono qui grazie all’ottimo rapporto che ho con il presidente Sebastiani e con il ds Foggia, ma la ciliegina finale l’ha messa Marco (Verratti, ndr) - ha spiegato Insigne giovedì sera dopo le visite mediche - Ci sentiamo tutti i giorni, lui mi ha spinto molto e credetemi sono felicissimo di questa scelta".

    "Cosa prometto ai tifosi? Che ce la metteremo tutta sia io che i miei nuovi compagni per provare a salvare la squadra. Qui ho vissuto un’annata speciale, Pescara deve rimanere in serie B, spero di arrivare all’obiettivo perché questa città merita tanto. Zeman? Il mister è sempre nel mio cuore. Lui mi ha lanciato e non mancherà occasione per chiamarlo".

    Immobile? Ciro lo sento spesso, ma non devo fargli io da sponsor per venire qui. Lui è un grande campione e sa bene cosa deve fare".

  • INSIGNE AL PESCARA: CONTRATTO E INGAGGIO

    Insigne, col Pescara, ha firmato un contratto fino al 30 giugno di quest'anno nel quale è previsto il rinnovo automatico per un'altra stagione nel caso in cui la squadra di Gorgone dovesse riuscire a centrare la salvezza.

