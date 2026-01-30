Insigne torna al Pescara, è ufficiale: contratto e ingaggio, i dettagli dell'accordo

"Sono qui grazie all’ottimo rapporto che ho con il presidente Sebastiani e con il ds Foggia, ma la ciliegina finale l’ha messa Marco (Verratti, ndr) - ha spiegato Insigne giovedì sera dopo le visite mediche - Ci sentiamo tutti i giorni, lui mi ha spinto molto e credetemi sono felicissimo di questa scelta".

"Cosa prometto ai tifosi? Che ce la metteremo tutta sia io che i miei nuovi compagni per provare a salvare la squadra. Qui ho vissuto un’annata speciale, Pescara deve rimanere in serie B, spero di arrivare all’obiettivo perché questa città merita tanto. Zeman? Il mister è sempre nel mio cuore. Lui mi ha lanciato e non mancherà occasione per chiamarlo".

Immobile? Ciro lo sento spesso, ma non devo fargli io da sponsor per venire qui. Lui è un grande campione e sa bene cosa deve fare".