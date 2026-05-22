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Francesco Schirru

Iniesta inizia la carriera da allenatore: partirà dall'Asia e dalla seconda serie

Calciomercato
A. Iniesta

Lo spagnolo, 42 anni, si è ritirato nel campionato degli Emirati Arabi Uniti ed ora comincerà la sua era da tecnico proprio nello stesso paese.

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Andrés Iniesta sarà l'ultimo giocatore cresciuto sotto Guardiola, o con i suoi insegnamenti, ad avere una sfavillante carriera da allenatore? Lo dirà il tempo. Intanto per lo spagnolo 42enne è arrivato il momento di cominciare la sua era da mister, due anni dopo aver lasciato il calcio, con l'ultima avventura andata in scena negli Emirati Arabi Uniti.

Ed è proprio dagli Emirati che riparte Iniesta, pronto a sedersi sulla panchina del Gulf United, squadra emiratina di Dubai attualmente nella seconda serie locale. L'ex Pallone d'Oro comincerà dunque in Asia, nello stesso paese in cui ha concluso la leggendaria carriera da giocatore, con il suo periodo al Barcellona considerato uno dei più importanti nell'intera storia del calcio.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Iniesta verrà annunciato a breve dal Gulf United, per la nuova annata della seconda serie emiratina. Il suo prossimo club è attualmente al decimo posto, in un campionato composto da 15 squadre in totale. Iniesta prenderà il posto di David Iglesias, connazionale.

  • IL GULF UNITED

    Squadra bianco-rossa-blu nata nel 2019, il Gulf United gioca le partite casalinghe a Dubai e in particolare nello stadio 'Dubai club'.

    Nell'attuale rosa del Gulf ci sono anche vecchie conoscenze del calcio europeo, tra cui Robin Quaison, svedese che ha vestito la maglia del Palermo per un triennio.

    In passato ha fatto parte del Gulf United anche l'ex Bologna Taider, mentre l'attuale stella, oltre a Quaison, è l'ex Feyenoord Leroy Fer.

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