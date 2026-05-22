Iniesta inizia la carriera da allenatore: partirà dall'Asia e dalla seconda serie

Andrés Iniesta sarà l'ultimo giocatore cresciuto sotto Guardiola, o con i suoi insegnamenti, ad avere una sfavillante carriera da allenatore? Lo dirà il tempo. Intanto per lo spagnolo 42enne è arrivato il momento di cominciare la sua era da mister, due anni dopo aver lasciato il calcio, con l'ultima avventura andata in scena negli Emirati Arabi Uniti.

Ed è proprio dagli Emirati che riparte Iniesta, pronto a sedersi sulla panchina del Gulf United, squadra emiratina di Dubai attualmente nella seconda serie locale. L'ex Pallone d'Oro comincerà dunque in Asia, nello stesso paese in cui ha concluso la leggendaria carriera da giocatore, con il suo periodo al Barcellona considerato uno dei più importanti nell'intera storia del calcio.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Iniesta verrà annunciato a breve dal Gulf United, per la nuova annata della seconda serie emiratina. Il suo prossimo club è attualmente al decimo posto, in un campionato composto da 15 squadre in totale. Iniesta prenderà il posto di David Iglesias, connazionale.