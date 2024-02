Infortunio Zaccagni: la data del rientro e cosa fare al Fantacalcio

L'esterno della Lazio è alle prese con un problema all'alluce: quando torna a disposizione di Sarri e cosa fare al fantacalcio.

Il mercato non ha regalato rinforzi a Maurizio Sarri, che deve fare i conti ancora una volta con problemi fisici dei suoi calciatori. In particolare, in casa Lazio si monitorano con grande attenzione le condizioni di Mattia Zaccagni.

L’ex Verona ha un problema all’alluce che continua a tormentarlo e lo ha costretto a saltare la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter a Riyadh, in Arabia Saudita.

“Ha il solito problema, con la Roma e il Lecce l’antidolorifico però aveva fatto effetto” aveva dichiarato Sarri nella conferenza stampa al termine del match perso per 3-0 dai biancocelesti.

Dopo aver saltato per squalifica il match di campionato contro il Napoli all’Olimpico, il classe 1995 è fortissimo dubbio per la sfida contro l’Atalanta di domenica 4 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Lo staff tecnico, insieme a quello medico biancoceleste, continua a monitorare quotidianamente le condizioni di Mattia Zaccagni per stabilire il percorso di recupero verso il ritorno in campo.