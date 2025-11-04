Pubblicità
Pubblicità
Vlahovic Juventus SportingGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Vlahovic, ha chiesto lui il cambio in Juventus-Sporting: "Ho sentito un dolorino al flessore"

Il serbo, a segno per l'1-1 finale e nota lieta della Juventus, ha rivelato a Del Piero di aver accusato un fastidio muscolare: derby a rischio?

Pubblicità

Dusan Vlahovic ha segnato, ma la sua serata non è stata completamente lieta. E non solo perché alla fine la Juventus non è riuscita a superare lo Sporting, pareggiando per 1-1 la gara dell'Allianz Stadium.

L'ex centravanti della Fiorentina è rimasto in campo per 83 minuti e poi è stato sostituito da Luciano Spalletti: una scelta apparentemente strana, quella del tecnico bianconero, che ha deciso di far entrare al suo posto Adzic privando di fatto la Juve di una vera punta.

Ma alla base del cambio c'è stata una questione di natura fisica: un infortunio ha impedito a Vlahovic di rimanere in campo fino all'ultimo minuto

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Il guaio fisico avvertito da Vlahovic è di natura muscolare. Al flessore, per la precisione. A spiegarlo è stato lo stesso attaccante della Juventus a Sky, che nel post partita lo ha intervistato, e in particolare ad Alessandro Del Piero, da lui definito "leggenda", che si era mostrato sorpreso per la decisione di Spalletti di toglierlo dal campo per far entrare Adzic al suo posto.

    • Pubblicità

  • "DOLORINO AL FLESSORE"

    Così ha risposto Vlahovic a Del Piero, mostrandosi rammaricato per l'impossibilità di aiutare la Juventus fino agli sgoccioli della partita:

    "Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io. Non so poi se il mister mi avrebbe fatto uscire o no. Mi dispiace per non aver potuto finire la partita, ma ho sentito questo fastidio. Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, il 100%, e mi dispiace per non aver potuto aiutare la squadra fino all'ultimo minuto per vincere questa partita".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • A RISCHIO PER IL DERBY?

    Tra soli quattro giorni, sabato 8 novembre, è in programma il derby tra Juventus e Torino: le condizioni di Vlahovic andranno naturalmente monitorate per capire il grado di serietà del fastidio accusato nel finale della gara.

    Al momento Vlahovic deve giocoforza essere considerato in dubbio per la stracittadina. In attesa di capire se il "dolorino al flessore" da lui menzionato sarà passeggero oppure se lo costringerà, com'era già accaduto lo scorso anno, a dare forfait.

    "Speriamo che già da sabato sarà diverso", ha detto ancora Vlahovic a Sky, e Del Piero gli ha fatto eco: "Speriamo che starai meglio".

  • ANIMA DELLA JUVENTUS

    Prima di infortunarsi, Vlahovic era stato l'anima della Juventus. Battagliero come sempre, si era guadagnato gli applausi dello Juventus Stadium a suon di lotte con i difensori avversari, trovando nel primo tempo il goal del pareggio dopo l'iniziale vantaggio dello Sporting con Araujo.

    La speranza della Juve e di Spalletti, ora, è che Vlahovic possa essere abile e arruolabile per il Derby della Mole di sabato. Altrimenti è pronto Jonathan David, in campo nel finale al posto di Yildiz e vicinissimo al goal di testa in extremis.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI