Infortunio per Vlahovic, ha chiesto lui il cambio in Juventus-Sporting: "Ho sentito un dolorino al flessore"

Dusan Vlahovic ha segnato, ma la sua serata non è stata completamente lieta. E non solo perché alla fine la Juventus non è riuscita a superare lo Sporting, pareggiando per 1-1 la gara dell'Allianz Stadium.
L'ex centravanti della Fiorentina è rimasto in campo per 83 minuti e poi è stato sostituito da Luciano Spalletti: una scelta apparentemente strana, quella del tecnico bianconero, che ha deciso di far entrare al suo posto Adzic privando di fatto la Juve di una vera punta.
Ma alla base del cambio c'è stata una questione di natura fisica: un infortunio ha impedito a Vlahovic di rimanere in campo fino all'ultimo minuto.