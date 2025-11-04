Infortunio per Vlahovic, ha chiesto lui il cambio in Juventus-Sporting: "Ho sentito un dolorino al flessore"

Così ha risposto Vlahovic a Del Piero, mostrandosi rammaricato per l'impossibilità di aiutare la Juventus fino agli sgoccioli della partita:

"Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io. Non so poi se il mister mi avrebbe fatto uscire o no. Mi dispiace per non aver potuto finire la partita, ma ho sentito questo fastidio. Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, il 100%, e mi dispiace per non aver potuto aiutare la squadra fino all'ultimo minuto per vincere questa partita".