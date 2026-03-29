Infortunio per Rabiot con la Francia, Milan in attesa: "Non si allena, colpo al ginocchio"

Dopo il successo nella sfida di prestigio contro il Brasile, la Francia è pronta a scendere nuovamente in campo stasera per affrontare la Colombia in un'altra amichevole.
Con ogni probabilità, i 'Bleus' si presenteranno al calcio d'inizio senza Adrien Rabiot, le cui condizioni sono da valutare in vista del ritorno in Italia per il rush finale con la maglia del Milan.
A dare l'annuncio del problema rimediato da Rabiot è stato il commissario tecnico Didier Deschamps, intervenuto nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell'incontro.