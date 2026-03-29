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Rabiot FranceGetty
Vittorio Rotondaro

Infortunio per Rabiot con la Francia, Milan in attesa: "Non si allena, colpo al ginocchio"

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Milan
Francia
A. Rabiot

Rabiot verso il forfait nell'amichevole tra Francia e Colombia: colpo al ginocchio per il centrocampista del Milan.

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Dopo il successo nella sfida di prestigio contro il Brasile, la Francia è pronta a scendere nuovamente in campo stasera per affrontare la Colombia in un'altra amichevole.

Con ogni probabilità, i 'Bleus' si presenteranno al calcio d'inizio senza Adrien Rabiot, le cui condizioni sono da valutare in vista del ritorno in Italia per il rush finale con la maglia del Milan.

A dare l'annuncio del problema rimediato da Rabiot è stato il commissario tecnico Didier Deschamps, intervenuto nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell'incontro.

  • NIENTE RIFINITURA

    Rabiot non ha preso parte all'allenamento di rifinitura della Francia di questa mattina, a poche ore dal calcio d'inizio dell'amichevole contro la Colombia.

    Sfida a cui l'ex Juventus con ogni probabilità non parteciperà, dopo essere rimasto in campo per tutti i 90 minuti più recupero dell'incontro vinto ai danni del Brasile.

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  • COSA HA DETTO DESCHAMPS SU RABIOT

    "A scopo precauzionale - le parole di Deschamps nella conferenza di sabato - verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio".

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  • QUANDO TORNA RABIOT

    L'esclusione dall'allenamento a scopo puramente precauzionale lascia ben sperare Allegri e i tifosi del Milan, pronti a riaccogliere il loro giocatore nelle prossime ore in vista del ritorno all'opera in Serie A.

    Il giorno di Pasquetta, infatti, i rossoneri saranno impegnati nello scontro diretto del 'Maradona' col Napoli di Conte: appuntamento a cui Rabiot non vorrà per nulla al mondo mancare.

  • RABIOT IN BRASILE-FRANCIA

    Deschamps ha schierato Rabiot in tandem con Tchouameni a Foxborough e, a differenza del collega di reparto, ha completato la gara senza essere sostituito.

    Per la cronaca, la Francia ha avuto la meglio col risultato di 2-1 nonostante l'espulsione di Upamecano: a segno Mbappé ed Ekitiké, mentre per il Brasile è stato lo juventino Bremer a trovare la via del goal.

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