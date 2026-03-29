Infortunio per Rabiot con la Francia, Milan in attesa: "Non si allena, colpo al ginocchio"

Deschamps ha schierato Rabiot in tandem con Tchouameni a Foxborough e, a differenza del collega di reparto, ha completato la gara senza essere sostituito.

Per la cronaca, la Francia ha avuto la meglio col risultato di 2-1 nonostante l'espulsione di Upamecano: a segno Mbappé ed Ekitiké, mentre per il Brasile è stato lo juventino Bremer a trovare la via del goal.