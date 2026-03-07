Infortunio per Provedel, il portiere della Lazio si opera: quando torna in campo e i tempi di recupero

Nel bel mezzo di settimane a due facce, tra la contestazione del pubblico nei confronti di Claudio Lotito e una finale di Coppa Italia da provare a raggiungere, la Lazio deve incassare un colpo piuttosto duro: l'infortunio di Ivan Provedel.

Un guaio decisamente serio, come annunciato dal club biancoceleste per mezzo di un comunicato ufficiale: l'ex portiere di Spezia ed Empoli ha infatti rimediato una lesione a una spalla e sarà costretto a operarsi.

Tutto sull'infortunio di Provedel: cosa si è fatto nel dettaglio il numero uno della Lazio e per quanto sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco.