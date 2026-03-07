Goal.com
Stefano Silvestri

Infortunio per Provedel, il portiere della Lazio si opera: quando torna in campo e i tempi di recupero

Il numero uno biancoceleste è costretto a fermarsi per un infortunio a una spalla: ha riportato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.

Nel bel mezzo di settimane a due facce, tra la contestazione del pubblico nei confronti di Claudio Lotito e una finale di Coppa Italia da provare a raggiungere, la Lazio deve incassare un colpo piuttosto duro: l'infortunio di Ivan Provedel.

Un guaio decisamente serio, come annunciato dal club biancoceleste per mezzo di un comunicato ufficiale: l'ex portiere di Spezia ed Empoli ha infatti rimediato una lesione a una spalla e sarà costretto a operarsi.

Tutto sull'infortunio di Provedel: cosa si è fatto nel dettaglio il numero uno della Lazio e per quanto sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco. 

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    "Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

    Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento.

    La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.

    Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Provedel non sono stati annunciati ufficialmente dalla Lazio e verranno quantificati solamente dopo che il portiere si sarà sottoposto all'operazione già programmata alla spalla infortunata.

    La certezza è che il guaio rimediato da Provedel è serio: il calciatore dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per alcuni mesi, tanto che la sua stagione rischia seriamente di essere già conclusa.

  • QUANDO TORNA SCAMACCA

    La speranza della Lazio, dunque, è che Provedel torni in campo almeno per le ultime partite della stagione. Il che, come detto, essendo l'infortunio capitato all'inizio di marzo, è da considerarsi tutt'altro che scontato. Una presenza del portiere nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alla fine di aprile, ad esempio, è praticamente da escludere.

  • CHI È IL VICE DI PROVEDEL

    In assenza di Provedel, toccherà al suo vice prenderne il posto nelle prossime settimane: si tratta di Edoardo Motta, portiere arrivato dalla Reggiana durante il mercato invernale in luogo di Mandas, ceduto al Bournemouth.

    Classe 2005, scuola Juventus, Motta ha giocato in prestito nell'Alessandria e nel Monza prima di trovare casa a Reggio, dove ha disputato la prima parte della stagione. Lazio-Sassuolo di lunedì 9 marzo rappresenterà il suo esordio in maglia laziale, ma anche in Serie A.

