Infortunio per Castellanos: quando torna l’attaccante della Lazio e quante partite salta

Nuovo infortunio per l’attaccante della Lazio, che era rientrato in Europa League: lesione al polpaccio, i tempi di recupero.

Non c’è pace per il Taty Castellanos. Rientrato in campo lo scorso 13 marzo in Europa League contro il Viktoria Plzen dopo un problema all’adduttore che lo ha tenuto ai box per un mese, l’attaccante biancoceleste si è nuovamente fermato.

L’argentino è rimasto vittima di un nuovo problema muscolare, questa volta una lesione al polpaccio che lo costringerà a fermarsi di nuovo e saltare le prossime gare della Lazio. Una problema non da poco per Baroni, visto quando incide Castellanos nell’economia complessiva della squadra.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Castellanos: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.