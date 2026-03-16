Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Gli esami di Mkhitaryan dopo l'infortunio in Inter-Atalanta: quando torna e i tempi di recupero

Il centrocampista armeno ha riportato un risentimento al bicipite femorale nella gara pareggiata sabato a San Siro: per quanto tempo dovrà rimanere lontano dai campi di gioco.

Pubblicità

Il +7 sull'Inter è diventato +8, nonostante le polemiche sorte dal pareggio contro l'Atalanta e grazie al ko del Milan in casa contro la Lazio. Ma intanto l'Inter ha perso Henrikh Mkhitaryan proprio nella gara di sabato.

Il centrocampista armeno, inserito da Chivu all'intervallo al posto di Sucic, ha terminato la partita con un infortunio muscolare. E due giorni dopo si è sottoposto agli esami di rito per verificarne l'entità.

Confermato: l'infortunio c'è. E costringerà Mkhitaryan a rimanere ai box fino all'inizio di aprile.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    "Henrikh Mkhitaryan - ha annunciato l'Inter nel primo pomeriggio tramite il proprio sito - si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

    • Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Mkhitaryan sarà ora costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per una ventina di giorni. L'ex centrocampista della Roma salterà dunque il posticipo di domenica 22 marzo contro la Fiorentina, in programma al Franchi.

    Il rientro in campo di Mkhitaryan, considerando anche come nel mezzo ci sia la sosta per gli impegni delle nazionali, sarà all'inizio di aprile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA MKHITARYAN

    Secondo Sky, l'obiettivo dell'Inter è quello di riavere Mkhitaryan a disposizione proprio per la prima gara di aprile: quella che la capolista disputerà contro la Roma a San Siro il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, con calcio d'inizio alle 15.

    Per Mkhitaryan, nel caso riesca a rimettersi a disposizione di Chivu, si tratterà di una gara da ex: ha infatti indossato la maglia giallorossa dal 2019 al 2022, prima di passare proprio all'Inter.

    In caso di nuovo forfait per la partita contro la Roma, appuntamento alla settimana successiva contro il Como: data e orario della partita, in questo caso, non sono ancora stati comunicati in maniera ufficiale.

  • QUANTE PARTITE SALTA MKHITARYAN

    • Fiorentina-Inter (Serie A), 22 marzo

    IN DUBBIO PER...

    • Inter-Roma (Serie A), 5 aprile
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
0