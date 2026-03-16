Gli esami di Mkhitaryan dopo l'infortunio in Inter-Atalanta: quando torna e i tempi di recupero

Il +7 sull'Inter è diventato +8, nonostante le polemiche sorte dal pareggio contro l'Atalanta e grazie al ko del Milan in casa contro la Lazio. Ma intanto l'Inter ha perso Henrikh Mkhitaryan proprio nella gara di sabato.

Il centrocampista armeno, inserito da Chivu all'intervallo al posto di Sucic, ha terminato la partita con un infortunio muscolare. E due giorni dopo si è sottoposto agli esami di rito per verificarne l'entità.

Confermato: l'infortunio c'è. E costringerà Mkhitaryan a rimanere ai box fino all'inizio di aprile.