Infortunio Keinan Davis contro il Milan: cosa si è fatto l'attaccante dell'Udinese, quando torna e i tempi di recupero

Una piccola macchia in un tardo pomeriggio praticamente perfetto. Una preoccupazione in un contesto di felicità. Contro il Milan, l'Udinese non ha solamente vinto (stravinto, anzi): ha anche perso Keinan Davis.
Il centravanti dei friulani è uscito dal campo a un quarto d'ora circa dalla fine della partita, con la propria squadra già in vantaggio di tre reti. Al suo posto Gueye.
Ma Davis non è stato riportato in panchina da Runjaic per scelta tecnica: ha abbandonato il campo per infortunio. Ed è proprio questo a preoccupare l'Udinese in vista delle prossime partite.