Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Keinan Davis UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Keinan Davis contro il Milan: cosa si è fatto l'attaccante dell'Udinese, quando torna e i tempi di recupero

Fantacalcio
Udinese
Serie A
K. Davis

Il centravanti bianconero è uscito a un quarto d'ora circa dalla fine della partita per un problema muscolare: quando può tornare in campo e le parole di Runjaic.

Pubblicità

Una piccola macchia in un tardo pomeriggio praticamente perfetto. Una preoccupazione in un contesto di felicità. Contro il Milan, l'Udinese non ha solamente vinto (stravinto, anzi): ha anche perso Keinan Davis.

Il centravanti dei friulani è uscito dal campo a un quarto d'ora circa dalla fine della partita, con la propria squadra già in vantaggio di tre reti. Al suo posto Gueye.

Ma Davis non è stato riportato in panchina da Runjaic per scelta tecnica: ha abbandonato il campo per infortunio. Ed è proprio questo a preoccupare l'Udinese in vista delle prossime partite.

  • L'INFORTUNIO DI DAVIS

    Davis è tornato in panchina zoppicante e con il pantaloncino alzato sulla coscia: il mancino ha rimediato un guaio al flessore della gamba destra e per questo motivo non ha potuto completare la partita di San Siro.

    Evidentemente sofferente, Davis ha dunque riportato un problema di tipo muscolare che andrà analizzato in questi giorni.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI RUNJAIC

    Così Kosta Runjaic, il suo allenatore, ha parlato dell'infortunio di Davis nell'intervista post partita a DAZN:

    "Peccato per l'infortunio di Davis, speriamo non sia niente di grave. Non sappiamo cosa sia accaduto, vedremo nei prossimi giorni. Ha fatto una partita molto intensa".

    Queste invece le sue parole in conferenza stampa:

    "Non sappiamo cosa sia accaduto a Davis, ha sentito un crampo al flessore. Ha giocato una grande partita con tante azioni esplosive e tanti duelli. Vedremo ma speriamo non sia nulla di grave. È diventato molto importante per noi".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA DAVIS: I TEMPI DI RECUPERO

    L'esatta entità dell'infortunio di Davis contro il Milan verrà stabilita soltanto dopo gli esami che l'ex giocatore del Watford effettuerà in questi giorni, presumibilmente all'inizio della settimana. Soltanto in seguito si potranno stilare i tempi di recupero per capire quando il giocatore potrà rientrare in campo.

  • QUANTE PARTITE SALTA DAVIS

    IN DUBBIO PER...

    -Udinese-Parma (Serie A), 18 aprile


    Davis, in attesa degli accertamenti, è intanto da considerarsi in dubbio per la prossima partita di campionato dell'Udinese: quella che la squadra di Runjaic giocherà al Bluenergy Stadium contro il Parma, in programma sabato 18 aprile alle 15.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR