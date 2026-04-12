Infortunio Keinan Davis contro il Milan: cosa si è fatto l'attaccante dell'Udinese, quando torna e i tempi di recupero

Così Kosta Runjaic, il suo allenatore, ha parlato dell'infortunio di Davis nell'intervista post partita a DAZN:

"Peccato per l'infortunio di Davis, speriamo non sia niente di grave. Non sappiamo cosa sia accaduto, vedremo nei prossimi giorni. Ha fatto una partita molto intensa".

Queste invece le sue parole in conferenza stampa:

"Non sappiamo cosa sia accaduto a Davis, ha sentito un crampo al flessore. Ha giocato una grande partita con tante azioni esplosive e tanti duelli. Vedremo ma speriamo non sia nulla di grave. È diventato molto importante per noi".