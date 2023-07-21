L’infortunio, l’intervento e la “Partita della vita”: l’epico USA ’94 di Baresi

Un ‘Piscinin’, ovvero un piccoletto in dialetto milanese, ed un gigante allo stesso tempo. La carriera di Franco Baresi ha galleggiato per anni in questa sorta di incredibile paradosso.
Non aveva il fisico del difensore centrale, eppure è stato uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Da ragazzino era così basso di statura che quando il Milan lo acquistò dall’U.S.O. versò per il suo cartellino un milione e mezzo di lire al quale poi aggiungere, così come da clausola, un milione per ogni centimetro di crescita in più oltre il metro e settanta, eppure di fronte a lui anche il più colossale dei centravanti sembrava poca cosa.
Se il fisico, o forse sarebbe meglio dire la stazza, non lo ha aiutato, almeno nella prima fase della sua carriera (a ribattezzarlo ‘El Piscinin’ sarà Paolo Mariconti, storico massaggiatore del Milan nel vedere che la maglia rossonera gli andava due taglie più grande) a portarlo fino a traguardi che nessuno pensava potesse raggiungere, sono state massicce dosi di grinta e tenacia, unite ad un’intelligenza calcistica fuori dal comune.
“Baresi II è dotato di uno stile unico, prepotente, imperioso, talora spietato - ha scritto di lui il grande Gianni Brera - Si getta sul pallone come una belva: e se per un caso dannato non lo coglie, salvi il buon Dio chi ne è in possesso! Esce dopo un anticipo atteggiandosi a mosse di virile bellezza gladiatoria”.
Sì Franco Baresi si è spinto oltre i limiti che tutti coloro che lo hanno bocciato ai vari provini avevano stabilito per lui, tanto che nel corso degli anni il soprannome ‘El Piscinin’ lascerà via via il posto ad un altro: ‘Kaiser Franz’ (giusto per far capire che non aveva nulla da invidiare al grande Beckenbauer).
Franco Baresi è stato un autentico fenomeno, e d’altronde non si vince (e non si diventa simbolo del più grande Milan di sempre) ciò che ha vinto lui se non si ha un qualcosa di speciale, ma paradossalmente (i paradossi sono ricorrenti, come detto, nelle sue vicende calcistiche) è stato nella sconfitta che ha mostrato tutta la sua straordinaria grandezza.