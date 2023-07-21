L’infortunio, l’intervento e la “Partita della vita”: l’epico USA ’94 di Baresi

Quando Franco Baresi il 17 luglio 1994 esce per primo dal tunnel con la fascia da capitano al braccio a 25 giorni dall’operazione al ginocchio, nessuno sa bene quanti minuti abbia realmente nelle gambe. La partita si gioca in un caldo soffocante, il termometro del Rose Bowl di Pasadena segna 36 gradi e 70% di umidità e, come se non bastasse, il Brasile schiera in avanti una coppia d’attacco fenomenale composta da Romario e Bebeto.

Ci sono tutti gli ingredienti giusti per crollare ma Baresi non solo regge, sfodera una prestazione da fuoriclasse assoluto. Argina tutto ciò che capita dalle sue parti, imposta da par suo, avanza palla al piede a testa alta, comanda la difesa come sempre.

Vederlo giocare è uno spettacolo, annulla Romario e Bebeto con la naturalezza che solo un giocatore speciale può sfoggiare e si guadagna applausi da tutti ad ogni singolo intervento.

“Tanti fattori fecero sì che alla fine potessi scendere in campo recuperando velocemente dall'infortunio - spiegherà anni dopo a ‘Il Giorno’ - a cominciare dal fatto che anche Baggio aveva un problemino. E Sacchi doveva decidere se rischiarmi, senza sapere quanto sarei durato… Il mister ebbe un coraggio da leone, e alla fine venne fuori la prestazione credo più bella della mia carriera. O almeno con gli azzurri”.

L’Italia fatica a rendersi pericolosa in attacco, ma resiste grazie al muro alzato da Baresi e Maldini e riesce a portare la partita ai supplementari.

‘Kaiser Franz’, che non gioca da un mese, strige i denti fino al 120’ e, nonostante i crampi, non fa passare nemmeno uno spillo. Al triplice fischio finale nessuno ha dubbi su chi sia stato il migliore in campo. Si va ai rigori.

“Il Milan voleva tornasse alla base ma lui decise di restare lì con noi - ha ricordato Arrigo Sacchi a ‘Il Giornale’ - Fu operato e io gli dissi che l’avremmo aspettato fino alla finale ma che prima dovevamo raggiungerla e così abbiamo fatto. In soli 25 giorni recuperò dall’infortunio e giocò da titolare con la fascia al braccio contro il Brasile giocando una partita eccellente”.