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Emil Holm Juventus BolognaGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Holm in Juventus-Bologna: cosa si è fatto e le ultime in attesa degli esami

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L'esterno svedese è stato costretto alla sostituzione nel corso dell'intervallo del match contro il Bologna a causa di un problema fisico: le sue condizioni e quali sono i tempi di recupero.

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Dopo l’eliminazione per mano del Galatasaray a fine febbraio, la Juventus ha cambiato marcia nella corsa alla Champions League e sembra intenzionata a non fermarsi più.

L’ultimo segnale è arrivato nel match casalingo contro il Bologna, con la squadra di Luciano Spalletti che ha superato quella di Vincenzo Italiano per 2-0, risultato che sarebbe potuto essere anche più largo.

Tra i protagonisti del primo tempo c’è stato Emil Holm, ex di giornata, poi però sostituito all’intervallo e rimasto negli spogliatoi nella ripresa: il motivo del cambio e le condizioni del classe 2000.

  • COSA SI È FATTO HOLM?

    Nessun segnale di acciacchi o problemi fisici nel corso del primo tempo, anzi.

    Holm è stato tra i migliori in campo nella prima frazione di gioco, prima di non rientrare sul terreno di gioco dopo l’intervallo.

    Lo svedese ha accusato un leggero fastidio muscolare al polpaccio e lo staff medico ha preferito non correre rischi, optando per la sostituzione precauzionale.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI DOPO JUVENTUS-BOLOGNA

    Dopo la partita, ci ha pensato Spalletti a spiegare le condizioni di Holm:

    "Holm? L’ho sostituito non perché è stato sotto livello ma perché aveva un problemetto muscolare (al polpaccio, ndr) e non si voleva correre il rischio di farlo peggiorare".

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  • I TEMPI DI RECUPERO: QUANTE PARTITE SALTA?

    Per definire i tempi di recupero dell’esterno bianconero sarà necessario attendere l’esito degli esami strumentali.

    La sua presenza nella sfida di domenica a San Siro contro il Milan resta comunque in forte dubbio.

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