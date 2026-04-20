Infortunio per Holm in Juventus-Bologna: cosa si è fatto e le ultime in attesa degli esami

Dopo l’eliminazione per mano del Galatasaray a fine febbraio, la Juventus ha cambiato marcia nella corsa alla Champions League e sembra intenzionata a non fermarsi più.
L’ultimo segnale è arrivato nel match casalingo contro il Bologna, con la squadra di Luciano Spalletti che ha superato quella di Vincenzo Italiano per 2-0, risultato che sarebbe potuto essere anche più largo.
Tra i protagonisti del primo tempo c’è stato Emil Holm, ex di giornata, poi però sostituito all’intervallo e rimasto negli spogliatoi nella ripresa: il motivo del cambio e le condizioni del classe 2000.