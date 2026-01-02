Infortunio Diao: quando torna e quante partite salta l’attaccante del Como

E’ fermo dallo scorso 15 dicembre, da quando cioè ha riportato in infortunio nel corso della sfida valida per il quindicesimo turno di Serie A contro la Roma e per rivederlo in campo servirà ancora un po’ di tempo.
Il Como dovrà rinunciare ad Assane Diao per alcune settimane, quelle necessarie per un recupero completo.
Una stagione sfortunata questa sin qui per il talento senegalese che già ad inizio stagione era stato costretto a salvare diverse partite per un infortunio al piede, che hanno posticipato fino al 25 ottobre il suo debutto in campionato.