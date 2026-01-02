Pubblicità
Diao ComoGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Diao: quando torna e quante partite salta l’attaccante del Como

Assane Diao si è infortunato a metà dicembre nel corso di una sfida di campionato con la Roma: le sue condizioni e i possibili tempi di recupero.

E’ fermo dallo scorso 15 dicembre, da quando cioè ha riportato in infortunio nel corso della sfida valida per il quindicesimo turno di Serie A contro la Roma e per rivederlo in campo servirà ancora un po’ di tempo.

Il Como dovrà rinunciare ad Assane Diao per alcune settimane, quelle necessarie per un recupero completo.

Una stagione sfortunata questa sin qui per il talento senegalese che già ad inizio stagione era stato costretto a salvare diverse partite per un infortunio al piede, che hanno posticipato fino al 25 ottobre il suo debutto in campionato.

  • L’INFORTUNIO DI DIAO

    Come detto, Diao si è infortunato nel corso della sfida con la Roma valida per il quindicesimo turno di Serie A.

    L’ex Betis, dopo un corner a favore dei giallorossi, è ripartito in velocità, salvo poi doversi fermare a causa di un problema muscolare.

    Diao ha provato a stringere i denti per alcuni minuti ma, impossibilitato a proseguire, è stato poi richiamato in panchina.

  • LE CONDIZIONI DI DIAO

    Diao è stato sottoposto, il successivo 19 dicembre, agli esami clinici del caso.

    Essi hanno rivelato una lesione al bicipite femorale destro che, tra le altre cose, gli ha impedito di prendere parte alla Coppa d’Africa.

  • QUANDO RIENTRA DIAO?

    Cesc Fabregas, nel presentare la sfida di campionato con l’Udinese in programma il 3 gennaio, ha fatto il punto sulle condizioni di Diao parlando anche dei possibili tempi di recupero. 

    “Credo che per rivederlo in campo ci vorranno più o meno tre settimane”.

  • QUANTE PARTITE SALTA ANCORA DIAO

    Lo stesso Fabregas ha annunciato che Diao potrebbe essere recuperato per Como-Torino, sfida in programma il prossimo 24 gennaio.

    Se tali tempi dovessero essere confermati, l’attaccante dunque salterebbe le prossime partite contro Udinese, Pisa, Bologna, Milan e Lazio. 

