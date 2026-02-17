Goal.com
Hakan Calhanoglu Inter NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Calhanoglu e Frattesi, entrambi saltano Bodo/Glimt-Inter: cos'hanno e le loro condizioni

Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi non partecipano alla trasferta di Bodo, in entrambi i casi a causa di un infortunio: l'Inter perde due pezzi a centrocampo.

Hakan Calhanoglu si ferma di nuovo e contro il Bodo/Glimt non ci sarà. Così come non ci sarà Davide Frattesi, pure lui fermato da un infortunio.

L'Inter perde dunque pezzi in mezzo al campo e dovrà fare a meno di due centrocampisti nella trasferta norvegese, valida per l'andata degli spareggi di Champions League.

Nello specifico, Calhanoglu è rimasto vittima di un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra, mentre Frattesi, è stato fermato da una gastroenterite.

