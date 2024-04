Infortunio Bastoni: affaticamento muscolare, la scelta per Udinese-Inter

Il difensore classe 1999 dei nerazzurri e della Nazionale si è fermato in allenamento: oggi ha lavorato a parte, da monitorare le sue condizioni.

Brutte notizie per l’Inter e per il suo allenatore Simone Inzaghi. Nell’allenamento di oggi alla Pinetina, a tre giorni dalla sfida del BluEnergy Stadium contro l’Udinese, si è fermato Alessandro Bastoni.

Il difensore dei nerazzurri e della Nazionale ha accusato un leggero affaticamento muscolare dai flessori ed è in dubbio per la gara in programma lunedì sera, posticipo della 32ª giornata di Serie A.

In difesa, Inzaghi non potrà contare nemmeno su Stefan de Vrij, che continua a lavorare a parte dopo il problema fisico accusato nel ritiro dell’Olanda, in occasione della pausa per gli impegni delle nazionali.

Bastoni è stato tenuto a riposo oggi e sarà valutato nelle prossime ore per capire se potrà far parte della spedizione nerazzurra per Udine oppure dovrà saltare la sfida.