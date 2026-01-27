Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter

L’Inter torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo di essere attesa da una partita molto importante: quella con il Borussia Dortmund.
La compagine nerazzurra infatti, dopo essere partita bene nel torneo, è incappata in tre sconfitte consecutive che hanno complicato la strada che conduce agli ottavi di finali.
Gli uomini di Cristian Chivu dovranno vincere la prossima partita per sperare, con la giusta combinazione di risultati, di approdare alla prossima fase senza passare per i playoff, ma dovranno farlo senza poter contare sull’aiuto in campo di Nicolò Barella.
Il centrocampista nerazzurro infatti, non sarà della partita a causa di un infortunio.