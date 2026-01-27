Goal.com
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter

L’Inter è costretta a fare i conti con l’infortunio di Nicolò Barella: le condizioni del centrocampista e i possibili tempi di recupero.

L’Inter torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo di essere attesa da una partita molto importante: quella con il Borussia Dortmund.

La compagine nerazzurra infatti, dopo essere partita bene nel torneo, è incappata in tre sconfitte consecutive che hanno complicato la strada che conduce agli ottavi di finali.

Gli uomini di Cristian Chivu dovranno vincere la prossima partita per sperare, con la giusta combinazione di risultati, di approdare alla prossima fase senza passare per i playoff, ma dovranno farlo senza poter contare sull’aiuto in campo di Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro infatti, non sarà della partita a causa di un infortunio.

  • L’INFORTUNIO DI BARELLA

    A fermare Nicolò Barella è stato un infortunio di natura muscolare.

    Il centrocampista ha accusato un affaticamento nel corso dell’ultima sessione di allenamento e non sarà dunque a disposizione per i prossimi impegni.

  • NON PARTE CON IL RESTO DELLA SQUADRA

    Barella non solo non scenderà in campo a Dortmund, ma non viaggerà con il resto della squadra.

    Il centrocampista resta dunque a Milano per iniziare il percorso di recupero in vista dei prossimi impegni.

  • I TEMPI DI RECUPERO PER BARELLA

    Sarà solo l’evoluzione dei prossimi giorni a dire quando Barella potrà tornare a disposizione di Chivu.

    Da capire dunque, se potrà scendere in campo nelle prossime sfide contro Cremonese (in campionato il 1° febbraio) e Torino (in Coppa Italia il 4 febbraio) o se il suo rientro slitterà alle successive gare contro Sassuolo o Juventus in programma l’8 e il 15 febbraio e rispettivamente valide per il ventiquattresimo e venticinquesimo turno di Serie A.

  • CHI SOSTITUISCE BARELLA A DORTMUND

    Contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu non potrà contare nemmeno sull’infortunato Calhanoglu e questo vuol dire che dovrà schierare una mediana quasi sperimentale. 

    A prendere il posto di Barella potrebbe essere Sucic, con Zielinski e Mkhitaryan a completare il terzetto nella zona nevralgica del campo. 

