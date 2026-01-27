Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter

Sarà solo l’evoluzione dei prossimi giorni a dire quando Barella potrà tornare a disposizione di Chivu.

Da capire dunque, se potrà scendere in campo nelle prossime sfide contro Cremonese (in campionato il 1° febbraio) e Torino (in Coppa Italia il 4 febbraio) o se il suo rientro slitterà alle successive gare contro Sassuolo o Juventus in programma l’8 e il 15 febbraio e rispettivamente valide per il ventiquattresimo e venticinquesimo turno di Serie A.