Baldanzi RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Baldanzi: quando torna e quante partite salta il centrocampista offensivo della Roma

Tommaso Baldanzi si è fermato a causa di un problema muscolare: le condizioni del giocatore della Roma.

Non si è aperto nel migliore dei modi il 2026 di Tommaso Baldanzi.

Il centrocampista offensivo della Roma infatti, ha riportato un infortunio che lo costringerà ad iniziare il nuovo anno ai box.

Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero.

  • L’INFORTUNIO DI BALDANZI

    Il nome di Tommaso Baldanzi non è stato inserito da Gian Piero Gasperini per la prima uscita del nuovo anno della Roma: quella sul campo dell’Atalanta nel diciottesimo turno di campionato.

    L’esclusione del giocatore giallorosso è figlia di un problema muscolare al retto femorale destro riportato in allenamento.

  • QUANDO RIENTRA BALDANZI

    Serviranno ancora alcuni giorni prima di poter conoscere con esattezza i possibili tempi di recupero.

    Le sue condizioni verranno infatti valutate nei prossimi giorni, dopo che verrà sottoposto ad ulteriori esami.

    Il rischio per lui è che si possa trattare di uno stop di diverse settimane.

  • UN PROBLEMA IN PIU’ PER GASPERINI

    Gasperini dunque, in vista delle prossime partite, perde un altro giocatore del suo reparto offensivo.

    L’assenza di Baldanzi va ad unirsi a quelle di Bailey e Pellegrini, i cui forfait contro l’Atalanta erano noti già da giorni.

  • UN POSSIBILE UOMO MERCATO

    Resta da vedere se Baldanzi, al suo rientro, vestirà ancora o meno la maglia della Roma.

    Potrebbe essere infatti uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato, visto che il suo nome, in tempi recenti, è stato accostato a quelli di Genoa, Verona ed anche Pisa. 

