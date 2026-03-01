Infantino chiede fermezza contro il razzismo: “Espulsione per chi dice qualcosa coprendosi la bocca”

Nelle ultime settimane ha fatto ovviamente molto discutere quanto accaduto nel corso di Benfica-Real Madrid, sfida valida per l’andata dei playoff di Champions League.

Come è noto, Vinicius ha accusato Gianluca Prestianni di avergli rivolto degli insulti di stampo razzista dopo essersi coperto la bocca con la maglietta.

Il giocatore argentino è stato poi squalificato temporaneamente dalla UEFA per la gara di ritorno e il tutto mentre un’indagine dello stesso massimo organo calcistico europeo è ancora in corso.

Quanto accaduto ha creato un precedente, visto che Prestianni ha smentito categoricamente di aver utilizzato parole di stampo razzista per offendere Vinicius ed ha anche aperto una questione visto che è ovviamente molto difficile riuscire a stabilire con certezza cosa è stato detto quando la bocca non è di fatto visibile.

Un caso del quale si è discusso anche nell’ultima assemblea generale dell’IFAB e del quale ha parlato a ’Sky News’ il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha chiesto maggiore decisione in situazioni del genere.