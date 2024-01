Nonostante la contestazione dei tifosi, non cambia la strategia del Verona sul mercato: in arrivo nuove cessioni.

Il mercato in uscita del Verona non si ferma. Nonostante la contestazione odierna dei tifosi nei confronti del presidente Setti, la società tira dritta per la sua strada.

A gennaio sono già state dieci le cessioni del Verona, tra cui quelle di vere e proprie colonne della squadra come Hien, Faraoni e Ngonge.

Una scelta, quella del Verona, dettata da motivazioni economiche ma anche tecniche come spiegato dal tecnico Baroni dopo la partita contro il Frosinone.