Il Verona riparte da Sammarco: è ufficiale la nomina ad allenatore ad interim

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, Paolo Sammarco ha alle spalle una lunghissima carriera da calciatore che si è chiusa nel 2021, dopo un’ultima parentesi all’Artigiano Valchiampo.

Ha vestito le maglie di Viterbese, Prato, Chievo, Sampdoria, Udinese, Cesena, Spezia, Frosinone e Virtus Lanciano, collezionando qualcosa come 241 presenze e 16 goal in Serie A.

Nel 2021 la prima esperienza da allenatore in Serie D all’Ambrosiana, dove, dopo aver ricoperto il ruolo di vice, nel novembre dello stesso anno è diventato tecnico in prima. Dopo la retrocessione in Eccellenza, a seguito della sconfitta nei playout con il Delta Porto Tolle, il trasferimento al Verona, club del quale ha guidato prima l’U18 e poi, dal 2022, la Primavera.