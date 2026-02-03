Goal.com
Paolo Sammarco VeronaHellas Verona YouTube
Leonardo Gualano

Il Verona riparte da Sammarco: è ufficiale la nomina ad allenatore ad interim

Il Verona ha comunicato di aver affidato la panchina della prima squadra a Paolo Sammarco: è stato nominato allenatore ad interim.

Il Verona riparte ufficialmente da Paolo Sammarco.

È questa la decisione del club scaligero, che ha dunque deciso di promuovere in prima squadra il tecnico della Primavera, che succede all’esonerato Paolo Zanetti.

Sammarco, che ha già guidato i primi allenamenti del Verona in questi giorni, è stato ufficialmente nominato dalla società gialloblù tecnico ad interim.

  • IL COMUNICATO DEL VERONA

    “Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.

    Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro”.

  • SUBITO UNO SCONTRO DIRETTO

    Paolo Sammarco, dunque, siederà certamente sulla panchina del Verona nella prossima fondamentale sfida che attende gli scaligeri nel ventiquattresimo turno di campionato.

    La compagine gialloblù, infatti, venerdì sera affronterà nell’anticipo il Pisa, in un vero e proprio scontro diretto che si disputerà al Bentegodi.

    Un confronto, quello con la squadra toscana affidata ufficialmente in queste ore al tecnico svedese Oscar Hiljemark, che metterà in palio fondamentali punti salvezza.

  • CHI È PAOLO SAMMARCO

    Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, Paolo Sammarco ha alle spalle una lunghissima carriera da calciatore che si è chiusa nel 2021, dopo un’ultima parentesi all’Artigiano Valchiampo.

    Ha vestito le maglie di Viterbese, Prato, Chievo, Sampdoria, Udinese, Cesena, Spezia, Frosinone e Virtus Lanciano, collezionando qualcosa come 241 presenze e 16 goal in Serie A.

    Nel 2021 la prima esperienza da allenatore in Serie D all’Ambrosiana, dove, dopo aver ricoperto il ruolo di vice, nel novembre dello stesso anno è diventato tecnico in prima. Dopo la retrocessione in Eccellenza, a seguito della sconfitta nei playout con il Delta Porto Tolle, il trasferimento al Verona, club del quale ha guidato prima l’U18 e poi, dal 2022, la Primavera.

  • VERONA ULTIMO IN CLASSIFICA

    A Sammarco, dunque, il compito di risollevare un Verona ultimo in classifica a quota 14 punti, proprio come il Pisa, e a -4 dal Lecce quartultimo.

    La compagine scaligera è reduce da due sconfitte consecutive (nel torneo ha totalizzato 2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte), l’ultima delle quali, il 4-0 patito a Cagliari, è risultata decisiva per l’esonero di Zanetti.

