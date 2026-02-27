Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-DRAWAFP
Claudio D'Amato

Il sorteggio degli ottavi di Champions League: contro chi gioca l'Atalanta

A Nyon definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League: per l'Atalanta doppio incrocio super contro il Bayern.

Pubblicità

Giornata chiave per gli appassionati di calcio europeo: a Nyon ha avuto luogo l'atteso sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, a due giorni dalla conclusione dei Playoff che hanno visto le italiane in corsa diminuire da tre ad una soltanto (l'Atalanta).

Contestualmente, è stato definito anche il quadro dei turni successivi, come accaduto anche un anno fa con l'introduzione del nuovo format.

Di seguito gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League scaturiti dall'urna di Nyon, con annessa rivale della Dea: la squadra di Raffaele Palladino, approdata tra le migliori 16 del torneo, dovrà vedersela contro il Bayern in un incrocio super.

  • SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

    Manchester City-Real Madrid

    Bodo/Glimt-Sporting

    PSG-Chelsea

    Newcastle-Barcellona

    Galatasaray-Liverpool

    Atletico Madrid-Tottenham

    Atalanta-Bayern

    Bayer Leverkusen-Arsenal

    A breve il servizio completo.

    • Pubblicità
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0