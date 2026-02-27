Il sorteggio degli ottavi di Champions League: contro chi gioca l'Atalanta

Giornata chiave per gli appassionati di calcio europeo: a Nyon ha avuto luogo l'atteso sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, a due giorni dalla conclusione dei Playoff che hanno visto le italiane in corsa diminuire da tre ad una soltanto (l'Atalanta).

Contestualmente, è stato definito anche il quadro dei turni successivi, come accaduto anche un anno fa con l'introduzione del nuovo format.

Di seguito gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League scaturiti dall'urna di Nyon, con annessa rivale della Dea: la squadra di Raffaele Palladino, approdata tra le migliori 16 del torneo, dovrà vedersela contro il Bayern in un incrocio super.