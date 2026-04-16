Il "rilassamento" del Milan: dal sogno Scudetto all'ansia Champions

Avete presente quando sognate qualcosa di bello e all'improvviso, nel momento clou, suona la sveglia?





Parafrasando, è un po' ciò che è successo al Milan con l'avvento della primavera. Diavolo passato dall'agognare uno Scudetto comunque complicato e lontano, al doversi guardare le spalle dall'arrivo delle rivali per un posto in Champions.





Il calo rossonero è evidente, lo confermano i numeri e lo ha analizzato crudamente e senza alibi Massimiliano Allegri (il cui futuro secondo il Corriere dello Sport - complice un feeling che non sarebbe solidissimo con Ibrahimovic e Furlani - andrà valutato e decifrato), il quale ha parlato apertamente di "rilassamento".