Juventus-Lecce moviola, c'era il rigore per fallo di mano? Cosa è successo con Kaba e David

Nel secondo tempo la Juventus usufruisce di un rigore, che David sbaglia. Lo stesso attaccante biancoenro si era procurato il tiro dagli undici metri.

  • IL RIGORE PER LA JUVENTUS

    Al 19' del secondo tempo la Juventus usufruisce di un calcio di rigore per fallo di mano di Kaba. Il giocatore del Lecce colpisce la sfera sulla conclusione di David: dopo la revisione VAR, Collu assegna il penalty.

    Braccio largo di Kaba o attaccato al corpo? La prima: il penalty sembra netto.

  • CLASSIFICA RIGORI A FAVORE

    1. Pisa: 5
    2. Fiorentina: 4
    3. Torino: 4
    4. Milan: 4 
    5. Bologna: 3
    6. Genoa: 3
    7. Inter: 3
    8. Juventus: 3
    9. Napoli: 3
    10. Sassuolo: 3
    11. Como 2
    12. Cremonese: 2
    13. Parma: 2
    14. Udinese: 2
    15. Atalanta: 1
    16. Cagliari: 1
    17. Lazio: 1
    18. Lecce: 1
    19. Roma: 1
    20. Verona: 1
  • CLASSIFICA RIGORI CONTRO

    1. Udinese: 6
    2. Lecce: 5
    3. Fiorentina: 4
    4. Milan: 4
    5. Napoli: 4
    6. Sassuolo: 4
    7. Parma: 3
    8. Torino: 3
    9. Verona: 3
    10. Atalanta: 2
    11. Bologna: 2
    12. Cremonese: 2
    13. Inter: 2
    14. Juventus: 2
    15. Cagliari: 1
    16. Como: 1
    17. Genoa: 1
    18. Pisa: 1

0