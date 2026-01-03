Getty Images
Juventus-Lecce moviola, c'era il rigore per fallo di mano? Cosa è successo con Kaba e David
Pubblicità
IL RIGORE PER LA JUVENTUS
Al 19' del secondo tempo la Juventus usufruisce di un calcio di rigore per fallo di mano di Kaba. Il giocatore del Lecce colpisce la sfera sulla conclusione di David: dopo la revisione VAR, Collu assegna il penalty.
Braccio largo di Kaba o attaccato al corpo? La prima: il penalty sembra netto.
CLASSIFICA RIGORI A FAVORE
- Pisa: 5
- Fiorentina: 4
- Torino: 4
- Milan: 4
- Bologna: 3
- Genoa: 3
- Inter: 3
- Juventus: 3
- Napoli: 3
- Sassuolo: 3
- Como 2
- Cremonese: 2
- Parma: 2
- Udinese: 2
- Atalanta: 1
- Cagliari: 1
- Lazio: 1
- Lecce: 1
- Roma: 1
- Verona: 1
- PubblicitàPubblicità
CLASSIFICA RIGORI CONTRO
- Udinese: 6
- Lecce: 5
- Fiorentina: 4
- Milan: 4
- Napoli: 4
- Sassuolo: 4
- Parma: 3
- Torino: 3
- Verona: 3
- Atalanta: 2
- Bologna: 2
- Cremonese: 2
- Inter: 2
- Juventus: 2
- Cagliari: 1
- Como: 1
- Genoa: 1
- Pisa: 1
Pubblicità