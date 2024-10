Il reintegro alla Roma, il ritorno in campo, il goal in Polonia-Croazia: la rinascita di Zalewski è completa

L'esterno giallorosso, tornato in campo in Serie A, è andato a segno in Nations League. E ora anche lui è un'opzione contro l'Inter.

Strana la vita: un apparentemente anonimo martedì sera di ottobre, e una apparentemente anonima partita della quarta giornata dei gironi di Nations League, possono rappresentare una sorta di ritorno alla vita per un calciatore. Chiedere per informazioni a Nicola Zalewski, uno per il quale, fino a pochi giorni fa, giocare a pallone era diventato complicato. Soprattutto alla Roma, la sua squadra di club, quella con cui così tanti problemi ha avuto negli ultimi tempi. Il sole, però, è finalmente sorto anche nell'orizzonte di Zalewski. Che ora sì, può considerarsi di nuovo un calciatore a tutti gli effetti. L'articolo prosegue qui sotto