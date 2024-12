Il record di vittorie consecutive è ancora nelle mani dell'Inter: l'Atalanta non potrà raggiungerlo

Lazio vs Atalanta

L'Atalanta si ferma contro la Lazio e interrompe la striscia di vittorie consecutive: l'Inter di Mancini rimane la migliore della storia.

Per poter battere, o almeno pareggiare, lo storico record dell'Inter 2006/2007 (la stagione immediatamente successiva a Calciopoli), l'Atalanta avrebbe dovuto superare tre scontri diretti al pari di match sulla carta decisamente più fattibili. Purtroppo per i fans nerazzurri, l'Atalanta si è fermata alla prima sfida di cartello: contro la Lazio sparisce l'opportunità di sognare il sorpasso ai danni dell'Inter.

Non proprio qualcosa di imprescindibile a livello generale, ma solamente uno status che avrebbe potuto dare più fiducia ad una squadra che nonostante il k.o dell'Olimpico continuerà a lottare per lo Scudetto fino a quando sarà possibile. Intanto è caduta la possibilità di diventare storia delle statistiche, ma alla maggior parte dei fans poco importa. Come normale che sia.

L'Atalanta è stata fermata dopo undici partite con un solo risultato: la vittoria. All'Olimpico ci ha provato, ma aveva di fronte una squadra che non viveva un'entusiasmo simile da anni, sulle ali dell'entusiasmo.

Un'aquila verso il cielo della gloria nonostante il pari contro l'Atalanta, desiderosa di non essere più quella dal vorrei ma non posso, ma semplicemente quella del posso e ci riuscirò. Il pareggio non accontenta nessuna delle due, mentre sicuramente regala a Inter, Napoli, Fiorentina, Juventus e magari Milan un sabato più sereno.