Il Napoli ha un problema in attacco: un solo goal nelle ultime tre partite per Conte

Tornato a disposizione dopo il problema muscolare che gli aveva fatto saltare tre partite, Hojlund deve ancora ingranare: nel capitano dell'Eintracht, Koch, ha trovato un avversario attento e difficile da superare, non proprio il massimo per chi è alla ricerca di rinnovate certezze.

Il danese ha avuto una chance ma, sul suo tiro, è stata decisiva l'opposizione di Theate che si è sostituito a Zetterer: l'ultima gioia personale resta così quella del 5 ottobre, decisiva per suggellare la rimonta sul Genoa in Serie A.