Vittorio Rotondaro

Il Napoli ha un problema in attacco: un solo goal nelle ultime tre partite per Conte

Napoli a secco dal punto di vista realizzativo anche contro l'Eintracht: Conte chiamato a risolvere il problema dell'attacco.

Sono appena quattro i punti conquistati dal Napoli a metà percorso nella League Phase di Champions League: contro l'Eintracht, al 'Maradona', i campioni d'Italia non sono andati oltre lo 0-0.

Diverse occasioni per Hojlund e compagni, che alla fine non sono riusciti a bucare Zetterer: il tutto nonostante le undici reti subite dai tedeschi nei precedenti tre incontri, ovvero una delle peggiori difese del torneo.

Un bel problema per Conte, alle prese con un periodo per nulla prolifico sotto l'aspetto dei goal realizzati per il suo Napoli.

  • UN SOLO GOAL NELLE ULTIME TRE

    Seconda gara consecutiva senza reti all'attivo per il Napoli, rimasto a secco anche in occasione dell'altro 0-0 casalingo contro il Como in campionato: match che gli azzurri hanno seriamente rischiato di perdere, alla luce del rigore parato da Milinkovic-Savic a Morata.

    L'ultima marcatura in assoluto è così quella di Anguissa, decisiva per superare il Lecce al 'Via del Mare' lo scorso 28 ottobre: anche in questo caso, il portiere serbo era salito in cattedra intercettando il penalty di Camarda sul risultato di parità.

  • A SECCO ANCHE IN ALTRE DUE OCCASIONI

    Il problema dei goal che mancano in casa Napoli è acuito anche dallo 'zero' fatto registrare in due precedenti occasioni: nel k.o. sul campo del Manchester City e in quello inferto dal Torino.

    Anche in quei casi Di Lorenzo e compagni non erano riusciti a sbloccarsi: se in Inghilterra poteva esserci l'alibi dell'inferiorità numerica sorta nel corso del primo tempo, all'Olimpico Grande Torino era andata in scena la difficoltà a capitalizzare la grande mole di occasioni create dalle parti di Israel.

  • HOJLUND DA RITROVARE

    Tornato a disposizione dopo il problema muscolare che gli aveva fatto saltare tre partite, Hojlund deve ancora ingranare: nel capitano dell'Eintracht, Koch, ha trovato un avversario attento e difficile da superare, non proprio il massimo per chi è alla ricerca di rinnovate certezze.

    Il danese ha avuto una chance ma, sul suo tiro, è stata decisiva l'opposizione di Theate che si è sostituito a Zetterer: l'ultima gioia personale resta così quella del 5 ottobre, decisiva per suggellare la rimonta sul Genoa in Serie A.

  • IL K.O. DI DE BRUYNE STA INFLUENDO

    È innegabile come anche l'infortunio rimediato da De Bruyne al momento del rigore calciato in Napoli-Inter stia influendo e non poco sulle sorti offensive degli azzurri: senza l'estro del belga, i partenopei devono esplorare soluzioni alternative per scardinare le difese, in particolare quelle chiuse e che concedono pochissimi spazi.

    E devono farlo in fretta, dato che l'ex Manchester City rimarrà ai box fino a marzo: una bella gatta da pelare per Conte, chiamato a risollevare le sorti offensive di una squadra riscopertasi improvvisamente poco prolifica.

