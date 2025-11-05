Il Napoli ha un problema in attacco: un solo goal nelle ultime tre partite per Conte

Sono appena quattro i punti conquistati dal Napoli a metà percorso nella League Phase di Champions League: contro l'Eintracht, al 'Maradona', i campioni d'Italia non sono andati oltre lo 0-0.
Diverse occasioni per Hojlund e compagni, che alla fine non sono riusciti a bucare Zetterer: il tutto nonostante le undici reti subite dai tedeschi nei precedenti tre incontri, ovvero una delle peggiori difese del torneo.
Un bel problema per Conte, alle prese con un periodo per nulla prolifico sotto l'aspetto dei goal realizzati per il suo Napoli.