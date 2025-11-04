Pubblicità
Claudio D'Amato

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, pagelle e tabellino: Hojlund e McTominay fuori giri, Elmas e Gutierrez in palla, Di Lorenzo stanco, bene Brown e Theate

Il Napoli inanella il secondo 0-0 di fila dopo quello col Como: gli azzurri non concretizzano, sbattono contro l'Eintracht e percorso qualificazione che si fa in salita.

Il Napoli fa clean sheet macontinua anche a non segnare, pareggia di nuovo 0-0 e vede il cammino Champions complicarsi.

Gli azzurri, dopo il Como, al Maradona restano a secco contro l'Eintracht Francoforte, confermando le difficoltà offensive palesate sabato in campionato.

Hojlund deve ritrovare la miglior forma, McTominay non punge, la squadra di Conte domina la partita ma si perde negli ultimi metri, peccando in concretezza e divorandosi a più riprese palle goal nitidissime (su tutte quelle del danese, di Anguissa e di McTominay).

I tedeschi si difendono e si affacciano dalle parti di Milinkovic-Savic in un paio di circostanze nelle quali rischiano di far male al Napoli, che in pieno recupero post 90' con Elmas ed ancora con un appannato Hojlund vanno ad un nulla dall'1-0 che avrebbe ribaltato i connotati al percorso europeo.

Partenopei a 4, Eintracht pure: prossimo scoglio il Qarabag, dove compiere passi falsi non sarà più concesso.

  • PAGELLE NAPOLI

    Hojlund (5) offre poche soluzioni e attacca male gli spazi, confermando i dubbi sullo stato di forma post infortunio. McTominay (5) gira a vuoto tra centrocampo e attacco, Di Lorenzo (5) appannato e bisognoso di tirare il fiato dopo un impiego da stacanovista. Le parole di Conte, invece, si traducono sul campo: Elmas e Gutierrez (6,5 ad entrambi) in palla e propositivi. Buongiorno (5,5) parte bene ma cala e nel finale rischia la frittata, Anguissa (6) fa la voce grossa in mezzo al campo e si inserisce, ma quel piattone mal posizionato con la porta spalancata grida vendetta e condiziona il giudizio.

    VOTI NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5, Gutierrez 6,5; Anguissa 6, Lobotka 6 (73' Lang sv), McTominay 5; Politano 5,5 (65' Neres 5,5), Hojlund 5, Elmas 6,5. All. Conte.

  • PAGELLE EINTRACHT

    Tra le fila tedesche brillano Brown a sinistra e l'ex bolognese Theate nel pacchetto difensivo (6,5 e 6,5), Gotze non si accende (5,5), tra i pali Zetterer (6,5) fornisce sicurezze.

    VOTI EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer 6,5; Collins 6,5, Koch 6,5, Theate 6,5; Kristensen 6, Chaibi 6 (94' Dahoud sv), Larsson 6 (79' Skhiri sv), Brown 6,5 (94' Amenda sv); Gotze 5,5, Bahoya 6 (65' Knauff 5,5); Burkardt 5,5. All. Toppmoller.

  • TABELLINO NAPOLI-EINTRACHT

    NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5, Gutierrez 6,5; Anguissa 6, Lobotka 6 (73' Lang sv), McTominay 5; Politano 5,5 (65' Neres 5,5), Hojlund 5, Elmas 6,5. All. Conte.

    EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer 6,5; Collins 6,5, Koch 6,5, Theate 6,5; Kristensen 6, Chaibi 6 (94' Dahoud sv), Larsson 6 (79' Skhiri sv), Brown 6,5 (94' Amenda sv); Gotze 5,5, Bahoya 6 (65' Knauff 5,5); Burkardt 5,5. All. Toppmoller.

    Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

    Ammoniti: Rrahmani (N), Zetterer (E), Gutierrez (N); Conte (all. Napoli)

    Espulsi: nessuno

