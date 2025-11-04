Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, pagelle e tabellino: Hojlund e McTominay fuori giri, Elmas e Gutierrez in palla, Di Lorenzo stanco, bene Brown e Theate

Hojlund (5) offre poche soluzioni e attacca male gli spazi, confermando i dubbi sullo stato di forma post infortunio. McTominay (5) gira a vuoto tra centrocampo e attacco, Di Lorenzo (5) appannato e bisognoso di tirare il fiato dopo un impiego da stacanovista. Le parole di Conte, invece, si traducono sul campo: Elmas e Gutierrez (6,5 ad entrambi) in palla e propositivi. Buongiorno (5,5) parte bene ma cala e nel finale rischia la frittata, Anguissa (6) fa la voce grossa in mezzo al campo e si inserisce, ma quel piattone mal posizionato con la porta spalancata grida vendetta e condiziona il giudizio.

VOTI NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5, Gutierrez 6,5; Anguissa 6, Lobotka 6 (73' Lang sv), McTominay 5; Politano 5,5 (65' Neres 5,5), Hojlund 5, Elmas 6,5. All. Conte.