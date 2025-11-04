Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, pagelle e tabellino: Hojlund e McTominay fuori giri, Elmas e Gutierrez in palla, Di Lorenzo stanco, bene Brown e Theate

Il Napoli fa clean sheet macontinua anche a non segnare, pareggia di nuovo 0-0 e vede il cammino Champions complicarsi.
Gli azzurri, dopo il Como, al Maradona restano a secco contro l'Eintracht Francoforte, confermando le difficoltà offensive palesate sabato in campionato.
Hojlund deve ritrovare la miglior forma, McTominay non punge, la squadra di Conte domina la partita ma si perde negli ultimi metri, peccando in concretezza e divorandosi a più riprese palle goal nitidissime (su tutte quelle del danese, di Anguissa e di McTominay).
I tedeschi si difendono e si affacciano dalle parti di Milinkovic-Savic in un paio di circostanze nelle quali rischiano di far male al Napoli, che in pieno recupero post 90' con Elmas ed ancora con un appannato Hojlund vanno ad un nulla dall'1-0 che avrebbe ribaltato i connotati al percorso europeo.
Partenopei a 4, Eintracht pure: prossimo scoglio il Qarabag, dove compiere passi falsi non sarà più concesso.