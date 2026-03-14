Conte vede il Napoli nel futuro, ma non si sbilancia: “Se non ci sarà sintonia saluterò con affetto”

“Quando ho firmato per il Napoli l’ho fatto per tre anni. Al mio arrivo ho detto che quando sarei andato via lo avrei fatto con un Napoli con fondamenta solide per continuare a lottare per qualcosa di importante. Abbiamo vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, speriamo di rigiocare la Champions che passa inosservata ma per i top club è fondamentale a livello economico e se lo è per loro figuriamoci per noi. Come già fatto lo scorso anno, incontrerò De Laurentiis con serenità e tranquillità e valuteremo questi due anni. Se saremo contenti, i contratti si rispettano e io non lego il Napoli al mio contratto. Se non c’è sintonia su alcune cose, se non la vediamo allo stesso modo, saluterò con affetto e stima. Io mi trovo benissimo a Napoli, la voglia sarebbe quella di continuare e se ci saranno i presupposti si andrà avanti. So di portare aspettative e che per i media devo arrivare primo o secondo, ma le altre si preparano per i fuochi d’artificio e noi risponderemo sul campo”.