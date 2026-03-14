Conte vede il Napoli nel futuro, ma non si sbilancia: “Se non ci sarà sintonia saluterò con affetto”

Serviva una vittoria al Napoli per consolidare la sua posizione in quelle zone che valgono l’accesso alla prossima Champions League e la vittoria, la terza consecutiva in campionato, è arrivata nel ventinovesimo turno al Maradona contro il Lecce.
Una partita a tratti molto complicata per i partenopei che, dopo essere passati in svantaggio già al 3’, hanno ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle reti siglate da Hojlund e Politano.
Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.