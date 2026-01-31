Goal.com
Vittorio Rotondaro

Il Milan vuole un difensore centrale: Gimenez può arrivare in estate, perché Allegri ha chiesto un rinforzo alla dirigenza

Non solo Mateta, in casa Milan si pensa anche a un difensore centrale: dalla richiesta di Allegri che vorrebbe un elemento in più alle voci su Gimenez dell'Atletico Madrid.

Sembrava finito il calciomercato del Milan, riacceso dal tentativo per Mateta che potrebbe davvero lasciare il Crystal Palace: in casa rossonera, però, l'attenzione è rivolta anche alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere al roster.

Trattasi di una esplicita richiesta di Massimiliano Allegri alla dirigenza nell'incontro avvenuto in sede pochi giorni fa, per fare il punto della situazione in vista del rush finale.

Nelle scorse ore si è parlato con insistenza di José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, che però potrebbe rappresentare un discorso più per il prossimo futuro che per il presente.

  • PERCHÉ IL MILAN VUOLE UN NUOVO CENTRALE DI DIFESA

    La richiesta di Allegri nasce dall'esigenza di prevenire eventuali emergenze in quel ruolo parecchio delicato, ricoperto finora con ottimi risultati da Matteo Gabbia.

    Il prodotto del settore giovanile milanista, però, è da considerarsi come l'unico centrale difensivo puro, al contrario di Tomori, Pavlovic e De Winter che invece hanno caratteristiche più proprie del 'braccetto'.

  • ODOGU NON HA CONVINTO

    L'altro difensore a disposizione di Allegri è David Odogu, arrivato in estate per 7 milioni dal Wolfsburg: investimento che però, al momento, non ha elargito i frutti sperati.

    Il tedesco ha collezionato più presenze in Serie D col Milan Futuro (tre) che in prima squadra, dove ha raccolto la miseria di 15 minuti distribuiti tra i match contro Lecce (in Coppa Italia) e Verona (in campionato).

    Le giuste garanzie di natura tecnica, insomma, non si sono viste e ciò ha spinto Allegri a chiedere uno sforzo alla società per colmare la lacuna.

  • LE VOCI SU GIMENEZ E QUANDO PUÒ ARRIVARE

    A fare al caso del Milan e di Allegri potrebbe essere il profilo di José Maria Gimenez, classe 1995 dell'Atletico Madrid col contratto in scadenza il 30 giugno 2028.

    Secondo 'Sky Sport', l'uruguaiano è l'ultima idea dei rossoneri per rinforzare il reparto arretrato, anche se il suo arrivo potrebbe slittare di qualche mese.

    Come riferito da 'AS', infatti, il Milan potrebbe mettere sul piatto una cifra inferiore ai 30 milioni la prossima estate, rimandando così l'investimento direttamente ai nastri di partenza della nuova stagione.

  • IL MILAN PRENDERÀ UN NUOVO CENTRALE?

    A questo punto, nonostante i timori di Allegri, il Milan potrebbe anche non intervenire nel reparto arretrato, alla luce del possibile esborso necessario per accogliere Mateta dal Crystal Palace.

    L'ingaggio del francese, però, dipende da ciò che ne sarà del connazionale Christopher Nkunku, voglioso di rimanere per giocarsi le proprie chance a Milano.

    Qualora l'ex Chelsea dovesse impuntarsi, l'acquisto di Mateta slitterebbe all'estate e i fondi potrebbero essere destinati all'operazione necessaria per regalare ad Allegri un nuovo difensore centrale: questione di priorità che, nell'ambito del calciomercato, risultano spesso volubili.

