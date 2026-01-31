Il Milan vuole un difensore centrale: Gimenez può arrivare in estate, perché Allegri ha chiesto un rinforzo alla dirigenza

L'altro difensore a disposizione di Allegri è David Odogu, arrivato in estate per 7 milioni dal Wolfsburg: investimento che però, al momento, non ha elargito i frutti sperati.

Il tedesco ha collezionato più presenze in Serie D col Milan Futuro (tre) che in prima squadra, dove ha raccolto la miseria di 15 minuti distribuiti tra i match contro Lecce (in Coppa Italia) e Verona (in campionato).

Le giuste garanzie di natura tecnica, insomma, non si sono viste e ciò ha spinto Allegri a chiedere uno sforzo alla società per colmare la lacuna.