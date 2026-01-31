Il Milan vuole un difensore centrale: Gimenez può arrivare in estate, perché Allegri ha chiesto un rinforzo alla dirigenza

Sembrava finito il calciomercato del Milan, riacceso dal tentativo per Mateta che potrebbe davvero lasciare il Crystal Palace: in casa rossonera, però, l'attenzione è rivolta anche alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere al roster.
Trattasi di una esplicita richiesta di Massimiliano Allegri alla dirigenza nell'incontro avvenuto in sede pochi giorni fa, per fare il punto della situazione in vista del rush finale.
Nelle scorse ore si è parlato con insistenza di José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, che però potrebbe rappresentare un discorso più per il prossimo futuro che per il presente.