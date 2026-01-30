Goal.com
Gimenez Mateta NkunkuGetty Images
Andrea Ajello

Perché il Milan vuole Mateta e chi sarà ceduto per fargli spazio: la situazione di Nkunku e Gimenez

Il Milan ha deciso di ingaggiare Mateta, passi in avanti per l'attaccante del Crystal Palace: i motivi che hanno spinto i rossoneri sul francese.

Il mercato del Milan è tutt'altro che concluso e i rossoneri hanno intenzione di modificare ancora il proprio reparto offensivo; a inizio gennaio è arrivato Niclas Füllkrug che però potrebbe non essere l'unico volto nuovo nell'attacco.

Il Milan infatti va forte su Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, obiettivo anche della Juventus nelle scorse settimane. I bianconeri però non hanno trovato l'accordo con il club inglese, a differenza dei rossoneri.

Il tentativo del Milan è di ingaggiarlo subito senza aspettare giugno; ma perché i rossoneri hanno deciso di puntare su Mateta e cosa serve per finalizzare l'operazione? Il club deve liberare uno spazio in rosa. 

  • GIMENEZ ANCORA OUT A LUNGO

    Un anno fa al Milan arrivava Santiago Gimenez, il grande investimento in attacco da 30 milioni di euro; se adesso i rossoneri vogliono fare un'operazione 'simile', in termini di impatto economico, è anche per la situazione del messicano.

    L'ex Feyenoord, che si è operato alla caviglia, sta recuperando ma manca ancora diverso tempo prima che possa tornare a disposizione di Allegri. Il suo rientro è previsto per fine marzo. Una situazione che ha già spinto il Milan ad intervenire sul mercato e che potrebbe portare anche ad un nuovo centravanti. 

  • FULLKRUG 'ALTERNATIVA'

    Un '9' il Milan lo ha comprato subito, per dare ad Allegri in queste ultime partite un'arma in più, diversa per caratteristiche da chi c'era in rosa. Fullkrug è stata un'opportunità che i rossoneri hanno sfruttato.

    Decisivo nella vittoria contro il Lecce con il goal a 15 minuti dalla fine. Fino ad ora però, il tedesco ha giocato solo una volta da titolare però, contro la Fiorentina; nel resto delle gare è subentrato nel secondo tempo. 

    Allegri lo vede più in questo momento quindi come soluzione da finale di partita, quando i rossoneri devono provare a vincere o per tenere su il pallone.  

  • PERCHÈ IL MILAN VUOLE MATETA

    L'indisponibilità ancora prolungata di Gimenez e le valutazioni generali su Fullkrug, hanno portato il Milan ad affondare per Mateta. Il francese è un centravanti diverso da tutti quelli che Allegri ha a disposizione. Una punta 'vera', non come Leao o Pulisic, ma più dinamica di Fullkrug. Mateta è reduce da ottime stagioni in Premier League. In questi mesi ad esempio, a differenza del tedesco, ha giocato con costanza nel Palace e ha continuato a segnare (10 goal stagionali).

    Sarebbe quindi un rinforzo che può avere subito un impatto determinante sulla squadra e che difficilmente sarebbe utilizzato solo a gara in corso come sta avvenendo con Fullkrug. Un acquisto che alzerebbe il livello dell'attacco rossonero. 

  • DIPENDA DA NKUNKU

    Non ci sono problemi per quanto riguarda il contratto di Mateta e anche tra Palace e Milan è stato raggiunta un'intesa di massima. L'arrivo del francese però, o meglio quando arriverà, se adesso o in caso a giugno, dipende da quello che succederà con Christopher Nkunku.

    L'ex Chelsea è un giocatore in uscita; Allegri ha già dato il via libera alla cessione di Nkunku, soprattutto appunto perché il suo addio vorrebbe dire accogliere Mateta.

    Il Milan deve liberare uno spazio in rosa e il 'prescelto' è Nkunku, mai centrale da quando è arrivato in estate. Su di lui si era registrato il tentativo del Fenerbahce, che dopo aver trovato però la porta chiusa da parte del giocatore, ora è concentrato su Lookman. 

    Saranno giorni caldissimi sul doppio fronte Nkunku-Mateta. 

