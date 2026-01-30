Perché il Milan vuole Mateta e chi sarà ceduto per fargli spazio: la situazione di Nkunku e Gimenez

L'indisponibilità ancora prolungata di Gimenez e le valutazioni generali su Fullkrug, hanno portato il Milan ad affondare per Mateta. Il francese è un centravanti diverso da tutti quelli che Allegri ha a disposizione. Una punta 'vera', non come Leao o Pulisic, ma più dinamica di Fullkrug. Mateta è reduce da ottime stagioni in Premier League. In questi mesi ad esempio, a differenza del tedesco, ha giocato con costanza nel Palace e ha continuato a segnare (10 goal stagionali).

Sarebbe quindi un rinforzo che può avere subito un impatto determinante sulla squadra e che difficilmente sarebbe utilizzato solo a gara in corso come sta avvenendo con Fullkrug. Un acquisto che alzerebbe il livello dell'attacco rossonero.