Perché il Milan vuole Mateta e chi sarà ceduto per fargli spazio: la situazione di Nkunku e Gimenez

Il mercato del Milan è tutt'altro che concluso e i rossoneri hanno intenzione di modificare ancora il proprio reparto offensivo; a inizio gennaio è arrivato Niclas Füllkrug che però potrebbe non essere l'unico volto nuovo nell'attacco.
Il Milan infatti va forte su Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, obiettivo anche della Juventus nelle scorse settimane. I bianconeri però non hanno trovato l'accordo con il club inglese, a differenza dei rossoneri.
Il tentativo del Milan è di ingaggiarlo subito senza aspettare giugno; ma perché i rossoneri hanno deciso di puntare su Mateta e cosa serve per finalizzare l'operazione? Il club deve liberare uno spazio in rosa.