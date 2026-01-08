Il Milan fermato in casa dal Genoa, Allegri: “Dispiace non aver vinto in casa, serve più pazienza”

“Nel calcio si raccoglie quello che il risultato ti dà. Io credo che si debba vedere del positivo, nonostante un primo tempo abbastanza difficoltoso perché loro correvano molto e giocavano uomo su uomo, marcando molto Modric, però abbiamo avuto subito due o tre occasioni favorevoli per fare goal. Nel secondo tempo il Genoa è calato e noi abbiamo aumentato l’intensità. In quello che dobbiamo migliorare è che al 91’ hai ancora 4’ per poter puntare alla vittoria. Dovevamo avere pazienza, contro una squadra a quel punto lì in difficoltà psicologica, di creare quelle occasioni importanti senza esporsi al contropiede che ci sarebbe potuto costare la partita. E’ una lezione che dobbiamo imparare perché per arrivare in fondo al campionato tra le prime quattro i punti sono molto importanti. Non si può pensare che una partita ti risolva una problematica. Siamo stati molto equilibrati nelle ultime gare, mentre oggi abbiamo avuto poca pazienza e siamo diventati frettolosi”.