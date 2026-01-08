Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Massimiliano AllegriGetty Images
Leonardo Gualano

Il Milan fermato in casa dal Genoa, Allegri: “Dispiace non aver vinto in casa, serve più pazienza”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Milan-Genoa: "Oggi siamo stati troppo frettolosi, Leao non sta ancora benissimo ma ha segnato”.

Pubblicità

E’ servito un goal in pieno recupero siglato da Rafa Leao al Milan per evitare quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta interna contro il Genoa.

Finisce 1-1 a San Siro, con gli ospiti che al 98’ hanno fallito con Stanciu il calcio di rigore che sarebbe valso tre punti pesantissimi per la corsa salvezza.

Un pareggio che riporta i rossoneri da soli al secondo posto in classifica, ma adesso a -3 dalla capolista Inter.

Massimiliano Allegri, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di ‘DAZN’. 

  • "OGGI UN MILAN CON POCA PAZIENZA"

    “Nel calcio si raccoglie quello che il risultato ti dà. Io credo che si debba vedere del positivo, nonostante un primo tempo abbastanza difficoltoso perché loro correvano molto e giocavano uomo su uomo, marcando molto Modric, però abbiamo avuto subito due o tre occasioni favorevoli per fare goal. Nel secondo tempo il Genoa è calato e noi abbiamo aumentato l’intensità. In quello che dobbiamo migliorare è che al 91’ hai ancora 4’ per poter puntare alla vittoria. Dovevamo avere pazienza, contro una squadra a quel punto lì in difficoltà psicologica, di creare quelle occasioni importanti senza esporsi al contropiede che ci sarebbe potuto costare la partita. E’ una lezione che dobbiamo imparare perché per arrivare in fondo al campionato tra le prime quattro i punti sono molto importanti. Non si può pensare che una partita ti risolva una problematica. Siamo stati molto equilibrati nelle ultime gare, mentre oggi abbiamo avuto poca pazienza e siamo diventati frettolosi”.

    • Pubblicità

  • "LE GARE DURANO 100'"

    “Sul loro goal è stato bravo Colombo. Noi venivamo da una palla persa in avanti e ogni tanto abbiamo troppa fretta. Le partite durano 100’ e non devi prendere goal perché alla lunga gli altri calano. Ci vuole più pazienza”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "DISPIACE NON AVER VINTO IN CASA"

    “Questo è un momento importante e difficile della stagione, dobbiamo affrontare ogni partita con molta calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa, ma la squadra ha creato molto e calciato molto. Alla fine non è servito a niente ed anzi siamo stati fortunati alla fine perché loro hanno sbagliato un rigore. Dobbiamo assolutamente lavorarci, ora ci dobbiamo preparare per la partita di Firenze che sarà difficile, avremo tutti a disposizione e dovremo fare le scelte giuste”.

  • "LEAO NON STA BENISSIMO"

    “Leao ha avuto due o tre situazioni in campo aperto nelle quali poteva fare meglio, ma in questo momento non sta benissimo. Oggi comunque è stato sempre dentro alla partita e alla fine ha segnato”.  

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0