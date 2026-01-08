Il Milan fermato in casa dal Genoa, Allegri: “Dispiace non aver vinto in casa, serve più pazienza”

E’ servito un goal in pieno recupero siglato da Rafa Leao al Milan per evitare quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta interna contro il Genoa.
Finisce 1-1 a San Siro, con gli ospiti che al 98’ hanno fallito con Stanciu il calcio di rigore che sarebbe valso tre punti pesantissimi per la corsa salvezza.
Un pareggio che riporta i rossoneri da soli al secondo posto in classifica, ma adesso a -3 dalla capolista Inter.
