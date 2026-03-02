Il Milan e il doppio rebus attacco: Allegri è ancora alla ricerca della formula giusta

Fin da inizio stagione, nelle idee del club e di Allegri, la coppia Pulisic-Leao è quella titolare dell’attacco rossonero. I ripetuti problemi fisici dei due attaccanti hanno costretto spesso il tecnico livornese a cambiare i piani, tanto che contro la Cremonese è stata solo la quinta gara in cui Pulisic e Leao hanno iniziato insieme un match di campionato. Una coppia che però fa fatica: l’intesa tra i due non decolla e il Milan troppo spesso fatica negli ultimi metri.