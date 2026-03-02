Il Milan e il doppio rebus attacco: Allegri è ancora alla ricerca della formula giusta

Tre punti dal peso specifico enorme per continuare a mantenere accesa una flebile speranza di rimonta Scudetto, ma soprattutto per consolidare la seconda posizione e compiere un altro passo in avanti nella corsa verso un posto in Champions.
Il Milan batte 2-0 la Cremonese allo Zini ma lo fa solo nei minuti finali, evidenziando ancora una volta un problema ormai storico in questa stagione: le difficoltà offensive.
Nonostante siamo arrivati nella fase decisiva della stagione, Max Allegri non ha ancora trovato la formula giusta per l’attacco dei rossoneri, tanto da che qui a fine campionato il tecnico livornese potrebbe apportare delle variazioni importanti. Continuare con il 3-5-2 ma con Fullkrug o passare al tridente?