leao fullkrug pulisicGetty Images
Nino Caracciolo

Il Milan e il doppio rebus attacco: Allegri è ancora alla ricerca della formula giusta

Allegri potrebbe cambiare uomini o modulo in attacco in vista del finale di stagione: l’allenatore del Milan è ancora al lavoro per trovare la formula vincente.

Tre punti dal peso specifico enorme per continuare a mantenere accesa una flebile speranza di rimonta Scudetto, ma soprattutto per consolidare la seconda posizione e compiere un altro passo in avanti nella corsa verso un posto in Champions.

Il Milan batte 2-0 la Cremonese allo Zini ma lo fa solo nei minuti finali, evidenziando ancora una volta un problema ormai storico in questa stagione: le difficoltà offensive.

Nonostante siamo arrivati nella fase decisiva della stagione, Max Allegri non ha ancora trovato la formula giusta per l’attacco dei rossoneri, tanto da che qui a fine campionato il tecnico livornese potrebbe apportare delle variazioni importanti. Continuare con il 3-5-2 ma con Fullkrug o passare al tridente?

  • LA COPPIA LEAO-PULISIC NON DECOLLA

    Fin da inizio stagione, nelle idee del club e di Allegri, la coppia Pulisic-Leao è quella titolare dell’attacco rossonero. I ripetuti problemi fisici dei due attaccanti hanno costretto spesso il tecnico livornese a cambiare i piani, tanto che contro la Cremonese è stata solo la quinta gara in cui Pulisic e Leao hanno iniziato insieme un match di campionato. Una coppia che però fa fatica: l’intesa tra i due non decolla e il Milan troppo spesso fatica negli ultimi metri.

  • FULLKRUG PIÙ UTILE?

    La sensazione è che nel 3-5-2 rossonera serva un centravanti fisico come Fullkrug, attaccante arrivato nel mercato di gennaio dal West Ham. Con il tedesco come “9” e un attaccante che gli ruota attorno – Pulisic, Leao o Nkunku – il Milan a tratti gioca meglio ed è più produttivo. 

    Valutazioni che potrebbero spingere Allegri a promuovere il tedesco come titolare nel caso in cui si continuerò a giocare con l’attacco a due punte.

  • CAMBIO MODULO

    C’è poi un’altra opzione, che difficilmente si vedrà nel derby del prossimo turno, ma che potrebbe rappresentare la novità del finale di stagione: passare a un tridente composto da Leao, Fullkrug e Pulisic (o Nkunlu). Un soluzione che permetterebbe a Leao di agire nel suo ruolo naturale di ala sinistra e che darebbe sicuramente maggiore peso offensivo alla squadra, a discapito però dell’equilibrio difensivo.

  • GIMENEZ VICINO AL RIENTRO

    L’attacco del Milan potrà inoltre presto contare su Santi Gimenez. Il messicano, fermo da mesi dopo l’intervento alla caviglia, è sempre più vicino al rientro e ha tanta voglia di riscatto e riconoscenza verso il club e i tifosi. Una soluzione in più per l’attacco di Allegri.

