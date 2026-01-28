Il Milan aspetta il vero Pulisic: non è al top e i numeri della squadra ne risentono

È stato sin qui senza dubbio uno dei migliori giocatori del campionato, eppure Christian Pulisic, nelle ultime settimane, ha faticato a giocare su quegli standard che gli avevano consentito di diventare il vero trascinatore del Milan.

L’attaccante statunitense, da inizio 2026, non è riuscito a garantire quello che per lui era ormai diventato il ‘consueto’ numero di goal e a risentirne è stata ovviamente anche la compagine rossonera che, nelle ultime uscite, quando è riuscita ad imporsi lo ha fatto sempre di ‘corto muso’.

A frenare Pulisic è stata certamente un po’ di imprecisione (contro la Fiorentina, ad esempio, non ha sfruttato almeno due occasioni nitidissime), ma anche uno stato di forma non ottimale.