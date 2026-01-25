Il Milan al bivio Roma: all’Olimpico anche per evitare il tentativo di fuga dell’Inter

È ovviamente prematuro parlare di giornata decisiva, ma non ci sono dubbi sul fatto che il ventiduesimo turno di Serie A, alla lunga, potrebbe assumere un peso specifico rilevantissimo, soprattutto per le lotte che portano alle posizioni di altissima classifica.
L’Inter ha già fatto il suo, superando con una goleada in rimonta il Pisa, ed ora toccherà alle rivali rispondere per provare a negarle quello che sarebbe un primo tentativo di fuga.
Lo sa bene anche il Milan, il cui obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League, ma che di fatto non può non essere considerato in piena lotta anche per lo Scudetto.
La compagine rossonera è arrivata a gennaio inoltrato da seconda forza del torneo e cerca dunque quei punti che possano consentirle di restare nella scia dei cugini.
Compito non propriamente semplice, visto che sulla sua strada troverà uno degli ostacoli più duri da superare: la Roma all’Olimpico.
Per Allegri e i suoi uomini si tratta di un vero e proprio snodo, uno di quegli appuntamenti nei quali non sarà concesso il minimo margine di errore.