Il Milan al bivio Roma: all’Olimpico anche per evitare il tentativo di fuga dell’Inter

L’Inter, grazie alla vittoria ottenuta contro il Pisa in rimonta nella serata di venerdì, potrà godersi una domenica da spettatrice interessata.

Una domenica di grande calcio che proporrà, tra le altre sfide, Juventus-Napoli e Roma-Milan e, con ogni probabilità, un occhio particolare sarà rivolto proprio a ciò che accadrà all’Olimpico.

Sì, perché il Milan è, classifica alla mano, l’unica rivale che al momento potrebbe negarle un primo vero e proprio tentativo di fuga.

I nerazzurri possono al momento contare su sei lunghezze di vantaggio, il tutto sapendo che nelle prossime uscite di campionato saranno attesi dalle trasferte con Cremonese e Sassuolo (nel mezzo le sfide di Champions e Coppa Italia con Borussia Dortmund e Torino), prima di affrontare la Juventus nel Derby d’Italia in programma il 15 febbraio.

Il Milan dunque, espugnando l’Olimpico, si riporterebbe a -3, in piena scia e con tre lunghezze di vantaggio in più su una rivale come la Roma. Un risultato che costringerebbe l’Inter a puntare maggiore attenzione allo specchietto retrovisore.