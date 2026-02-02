"Il mercato è chiuso": l'Inter schiacciasassi 'dà ragione' a Marotta, numeri da sogno per i nerazzurri

L'Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi in vetta alla classifica: ora sono 55 i punti, momentaneamente otto in più rispetto al Milan secondo (impegnato martedì sera a Bologna).
Nerazzurri implacabili anche contro la Cremonese, superata grazie ai sigilli di capitan Lautaro e Zielinski nel primo tempo: ennesima prova di forza che, quantomeno, contribuisce a rendere meno amaro il mancato intervento sul mercato.
A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, infatti, i meneghini non effettueranno alcuna operazione in entrata.