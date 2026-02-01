Marotta ha attaccato il Liverpool: "Per Dumfries telefonate al limite della correttezza"

"Abbiamo affrontato questa finestra di riparazione certamente non presi dall'ansia, non avevamo la necessità di colmare qualche vuoto" ha confessato Marotta. "Se ci fosse stata l'opportunità, avremmo cercato di rinforzare la fascia. Era necessario individuare opportunità che potesse essere vantaggiosa per la parte tecnica.

"La società è disponibile a fare investimenti, ma non ci sono state opportunità. Diaby? Un sondaggio l'abbiamo fatto, secondo noi poteva incrementare il valore qualitativo della rosa, ma non c'erano i presupposti. Mercato chiuso? Credo proprio di sì, non vedo operazioni all'orizzonte".

"Perisic è legato all'Inter, ha fatto bellissime stagioni. Abbiamo interpretato il suo desiderio di finire la stagione con noi, ma anche qua non c'erano le premesse".