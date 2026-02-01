Marotta ha attaccato il Liverpool: "Per Dumfries telefonate al limite della correttezza"

Prima della gara contro la Cremonese, il presidente dell'Inter Beppe Marotta non ha usato troppi giri di parole per definire l'interesse del Liverpool nei confronti di Dumfries. L'olandese, che secondo lo stesso numero uno nerazzurro dovrebbe tornare tra un mese in seguito ad un lungo infortunio, è finito nel mirino dei Reds, con un modo di fare assolutamente negativo secondo lo stesso Marotta.
"Sono state semplicemente telefonate ai limiti della correttezza, fatte in modo improvvido, che non fanno altro che destabilizzare la situazione" ha fatto sapere Marotta a Sky Sport, confermando che Dumfries rimarrà all'Inter e Chivu potrà nuovamente contare su di lui nel giro di un mese.
Nel parlare di Dumfries, Marotta ha anche parlato nel mercato in entrata, che nella giornata di lunedì, l'ultima per acquistare nuovi elementi, non dovrebbe portare effettivamente a nuovi acquisti.