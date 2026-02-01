Goal.com
Francesco Schirru

Marotta ha attaccato il Liverpool: "Per Dumfries telefonate al limite della correttezza"

Il presidente dell'Inter ha parlato dell'interessa dei Reds per Dumfries, che dovrebbe tornare in campo nel giro di un mese: nessuna possibilità di cessione.

Prima della gara contro la Cremonese, il presidente dell'Inter Beppe Marotta non ha usato troppi giri di parole per definire l'interesse del Liverpool nei confronti di Dumfries. L'olandese, che secondo lo stesso numero uno nerazzurro dovrebbe tornare tra un mese in seguito ad un lungo infortunio, è finito nel mirino dei Reds, con un modo di fare assolutamente negativo secondo lo stesso Marotta. 

"Sono state semplicemente telefonate ai limiti della correttezza, fatte in modo improvvido, che non fanno altro che destabilizzare la situazione" ha fatto sapere Marotta a Sky Sport, confermando che Dumfries rimarrà all'Inter e Chivu potrà nuovamente contare su di lui nel giro di un mese.

Nel parlare di Dumfries, Marotta ha anche parlato nel mercato in entrata, che nella giornata di lunedì, l'ultima per acquistare nuovi elementi, non dovrebbe portare effettivamente a nuovi acquisti.

  • DIABY E PERISIC

    "Abbiamo affrontato questa finestra di riparazione certamente non presi dall'ansia, non avevamo la necessità di colmare qualche vuoto" ha confessato Marotta. "Se ci fosse stata l'opportunità, avremmo cercato di rinforzare la fascia. Era necessario individuare opportunità che potesse essere vantaggiosa per la parte tecnica.

    "La società è disponibile a fare investimenti, ma non ci sono state opportunità. Diaby? Un sondaggio l'abbiamo fatto, secondo noi poteva incrementare il valore qualitativo della rosa, ma non c'erano i presupposti. Mercato chiuso? Credo proprio di sì, non vedo operazioni all'orizzonte".

    "Perisic è legato all'Inter, ha fatto bellissime stagioni. Abbiamo interpretato il suo desiderio di finire la stagione con noi, ma anche qua non c'erano le premesse".

  • MASSOLIN

    Diverso il discorso Massolin, 23enne del Modena che potrebbe essere acquistato in queste ore rimanendo però in prestito in gialloblù fino al termine dell'ananta:

     "Abbiamo fatto alcune operazioni sui giovani, questa è stata fatta con l'intuizione di prendere un giocatore che può essere utile in prima squadra in futuro".

    "I buoni rapporti con la società ci portano a dire che domani potremmo definire tutto, con il giocatore che però finirà la stagione al Modena"

