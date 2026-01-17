Pubblicità
FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Leonardo Gualano

Il Manchester United travolge il City nel derby: esordio da sogno per Carrick alla guida dei Red Devils

Il Manchester United batte 2-0 il City all’Old Trafford proponendo una delle migliori prestazioni della sua stagione: l’Arsenal ora può andare in fuga.

Serviva una vittoria al Manchester United dopo tre pareggi consecutivi ottenuti in campionato per riprendere slancio e per iniziare al meglio il percorso con Carrick in panchina e la vittoria è arrivata un in match da sempre diverso da tutti gli altri: il derby con il City.

I Red Devils non solo sono riusciti ad imporsi per 2-0 tra le mura amiche dell’Old Trafford, ma lo hanno fatto proponendo una delle loro migliori prestazioni stagionali.

Un successo meritato che sarebbe potuto essere anche più ampio se Donnarumma non avesse effettuato interventi decisivi.

  • UN CITY MAI IN PARTITA

    Quella dell’Old Trafford è stata una partita sostanzialmente dominata dai Red Devils.

    Il Manchester United, che ha abbandonato la difesa a tre proposta da Amorim nel corso del suo ciclo e si è sistemato con un 4-2-3-1, ha giocato una gara di altissimo livello, scandita non solo da un netto predominio territoriale, ma anche da ben tre reti annullate (due nel primo tempo e una nella ripresa) e da un palo colpito da Diallo nel finale.

    Il City, dal canto suo, ha faticato a macinare gioco e a rendersi pericoloso dalle parti di Lammens.

  • RED DEVILS IN VANTAGGIO COM MBUEMO

    Gli sforzi del Manchester United sono stati premiati al 65’ quando è stato Mbuemo a trovare la rete del vantaggio.

    L’attaccante, dopo aver dato il via all’azione, è stato servito in velocità da Bruno Fernandes e, arrivato a tu per tu con Donnarumma, lo ha battuto con una precisa conclusione di sinistro.

  • IL RADDOPPIO DI DORGU

    A porre fine con largo anticipo al derby di Manchester è stato Patrick Dorgu. 

    L’ex Lecce, al 76’, ha approfittato di uno splendido assist di Cunha dalla destra e, con un inserimento in area da attaccante vero, ha anticipato il diretto marcatore e battuto Donnarumma con un tocco di prima di sinistro.

  • L’ARSENAL ORA PUO’ SCAPPARE VIA

    Il Manchester City, cadendo sul campo dello United, è incappato nella sua quinta sconfitta in campionato.

    Una battuta d’arresto pesante per la squadra di Guardiola che ora rischia di vedere scappare via l’Arsenal capolista.

    Sono infatti attualmente sei i punti di distanza tra le due compagini, con i Gunners che devono ancora scendere in campo in trasferta contro il Nottingham Forest.

    I Citizens dunque, alla fine del ventiduesimo turno potrebbero riscoprirsi a -9 dalla vetta, ma anche superati in classifica dall’Aston Villa che ospiterà l’Everton. 

0