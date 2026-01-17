Il Manchester United travolge il City nel derby: esordio da sogno per Carrick alla guida dei Red Devils

Serviva una vittoria al Manchester United dopo tre pareggi consecutivi ottenuti in campionato per riprendere slancio e per iniziare al meglio il percorso con Carrick in panchina e la vittoria è arrivata un in match da sempre diverso da tutti gli altri: il derby con il City.
I Red Devils non solo sono riusciti ad imporsi per 2-0 tra le mura amiche dell’Old Trafford, ma lo hanno fatto proponendo una delle loro migliori prestazioni stagionali.
Un successo meritato che sarebbe potuto essere anche più ampio se Donnarumma non avesse effettuato interventi decisivi.