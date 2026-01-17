Il Manchester United travolge il City nel derby: esordio da sogno per Carrick alla guida dei Red Devils

Quella dell’Old Trafford è stata una partita sostanzialmente dominata dai Red Devils.

Il Manchester United, che ha abbandonato la difesa a tre proposta da Amorim nel corso del suo ciclo e si è sistemato con un 4-2-3-1, ha giocato una gara di altissimo livello, scandita non solo da un netto predominio territoriale, ma anche da ben tre reti annullate (due nel primo tempo e una nella ripresa) e da un palo colpito da Diallo nel finale.

Il City, dal canto suo, ha faticato a macinare gioco e a rendersi pericoloso dalle parti di Lammens.