Il Liverpool senza Isak per lungo tempo, Slot svela i possibili tempi di recupero dopo l’infortunio

Quando lo scorso 1° settembre il Liverpool lo ha prelevato dal Newcastle per 145 milioni di euro, sono stati in moti a parlare di un sensazionale colpo di mercato.
I campioni d’Inghilterra infatti, assicurandosi Alexander Isak, avevano messo a disposizione di Arne Slot un attaccante capace si mettere a segno, nelle tre stagioni precedenti, qualcosa come 54 goal in 86 partite di Premier League.
Un acquisto da sogno che però al momento non ha ancora dato i suoi frutti. Isak infatti non solo ha fatto fatica a ritrovare la giusta condizione dopo un’estate vissuta ai margini del Newcastle, ma nell’ultima uscita contro il Tottenham ha riportato un grave infortunio che lo costringerà ad un lungo stop.
E’ stato il tecnico del Liverpool, Arne Slot, a svelare quali dovrebbero essere i tempi di recupero.