Il Liverpool senza Isak per lungo tempo, Slot svela i possibili tempi di recupero dopo l’infortunio

“Credo che sia stato un periodo difficile e impegnativo questo per Isak. Quando arrivi in un nuovo club sei entusiasta e vorresti subito dimostrare quali sono le tue qualità, ma è semplicemente impossibile. Nessuno lo capisce, ma in un campionato come questo devi essere al top per avere un impatto in una partita e servono almeno tre o quattro mesi di allenamento serio con la tua nuova squadra. Sapevamo che gli sarebbe servito del tempo, anche perché non ha fatto il pre-campionato”.