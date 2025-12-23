Pubblicità
Pubblicità
Alexander IsakGetty
Leonardo Gualano

Il Liverpool senza Isak per lungo tempo, Slot svela i possibili tempi di recupero dopo l’infortunio

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato dell’infortunio di Isak: “Sarà un lungo stop, stava tornando il giocatore che era al Newcastle”.

Pubblicità

Quando lo scorso 1° settembre il Liverpool lo ha prelevato dal Newcastle per 145 milioni di euro, sono stati in moti a parlare di un sensazionale colpo di mercato.

I campioni d’Inghilterra infatti, assicurandosi Alexander Isak, avevano messo a disposizione di Arne Slot un attaccante capace si mettere a segno, nelle tre stagioni precedenti, qualcosa come 54 goal in 86 partite di Premier League.

Un acquisto da sogno che però al momento non ha ancora dato i suoi frutti. Isak infatti non solo ha fatto fatica a ritrovare la giusta condizione dopo un’estate vissuta ai margini del Newcastle, ma nell’ultima uscita contro il Tottenham ha riportato un grave infortunio che lo costringerà ad un lungo stop.

E’ stato il tecnico del Liverpool, Arne Slot, a svelare quali dovrebbero essere i tempi di recupero.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    L’INFORTUNIO DI ISAK

    Isak si è infortunato nel corso dell’ultima partita di Premier League vinta dai Reds contro il Tottenham.

    Attaccante del Liverpool, proprio nel segnare il goal che ha sbloccato il risultato, ha subito un durissimo colpo dal difensore avversario Micky van de Ven.

    Gli esami ai quali è stato successivamente sottoposto, hanno poi evidenziato una lesione alla caviglia con frattura del perone. Un infortunio dunque grave che ha richiesto un intervento chirurgico.

    • Pubblicità

  • “UN LUNGO STOP”

    Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, nella mattinata di martedì ha fatto il punto sulle condizioni di Isak.

    “Sarà un lungo stop, Isak dovrà fermarsi per un paio di mesi. Si tratta di una grande delusione per lui ed anche per noi, ma sono convinto che potrà ancora giocare un ruolo nel finale di stagione”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “UN PERIODO DIFFICILE PER LUI”

    “Credo che sia stato un periodo difficile e impegnativo questo per Isak. Quando arrivi in un nuovo club sei entusiasta e vorresti subito dimostrare quali sono le tue qualità, ma è semplicemente impossibile. Nessuno lo capisce, ma in un campionato come questo devi essere al top per avere un impatto in una partita e servono almeno tre o quattro mesi di allenamento serio con la tua nuova squadra. Sapevamo che gli sarebbe servito del tempo, anche perché non ha fatto il pre-campionato”.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • liverpool-alexander-isak(C)Getty Images

    “STAVA TORNANDO L’ISAK DEL NEWCASTLE”

    “Isak è stato sfortunato ad infortunarsi proprio adesso. Credo che tutti abbiamo visto che con i suoi goal contro il West Ham e il Tottenham si stava avvicinando sempre più a tornare ad essere i giocatore che era al Newcastle”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
0