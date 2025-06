Il Lione perde anche l'Europa League: verrà escluso se la retrocessione in Ligue 2 sarà confermata

Nonostante il sesto posto in Ligue 1, la squadra di Fonseca rischia di perdere anche l'Europa: solo vincendo il ricorso potrebbe giocarci.

Per il Lione sono giorni decisivi, i più delicati della storia del club: l'OL è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2 la scorsa settimana, ma ora ha la possibilità di far ricorso e ribaltare tutto, rimanendo quindi in Ligue 1.

Lo scenario è possibile ma, come già spiegato nel dettaglio nei giorni scorsi, alquanto complicato. Il Lione ha insomma un piede e mezzo nella seconda serie francese. E ciò comporterebbe anche l'esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione.

A confermarlo ufficialmente è stata l'UEFA con un comunicato emesso in mattinata: nel caso la retrocessione in Ligue 2 venisse confermata, il Lione non potrebbe disputare alcuna competizione europea anche se, teoricamente, ne avrebbe il diritto.