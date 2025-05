Il giorno del giudizio, Napoli e Inter per lo Scudetto: le insidie e cosa rischiano contro Cagliari e Como

Sia la squadra di Conte che quella di Inzaghi affrontano un avversario già salvo. Ma i pericoli sulla strada del titolo non mancano.

Il giorno del giudizio è arrivato. A meno che non si arrivi a giocare uno spareggio lunedì sera, naturalmente. In caso contrario, tutto è già preparato per la festa Scudetto: rimane da capire se la festa in questione sarà del Napoli o dell'Inter.

La squadra di Antonio Conte è la chiara favorita di questi ultimi 90 minuti: gioca in casa e soprattutto ha il destino completamente nelle proprie mani, nel senso che battendo il Cagliari sarà certa di portare a casa il quarto Scudetto della storia del club, indipendentemente dal risultato dell'Inter.

Inter che nel frattempo scenderà in campo a Como contro la formazione di Cesc Fabregas, allo stesso modo già salva, sapendo di dover porgere un orecchio verso il Maradona: per portare lo Scudetto a Milano deve vincere e sperare che il Napoli non faccia altrettanto.

Sulla carta sono due partite abbordabili per un motivo: perché Cagliari e Como non hanno più obiettivi tangibili da ottenere. La prima è già certa di chiudere al decimo posto dopo essersi brillantemente salvata, la seconda non rischia più la retrocessione. Ma si sa: la carta, sul campo, spesso conta poco o nulla.