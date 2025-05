Tifosi del Napoli scatenati sotto l'hotel del Cagliari: clacson, petardi, fumogeni, fuochi d'artificio

Diversi sostenitori del Napoli hanno provato a destabilizzare il sonno dei giocatori del Cagliari: bolgia sotto l'albergo rossoblù.

Il giorno di Napoli-Cagliari e Como-Inter è arrivato. Tre sono le opzioni: o lo Scudetto lo vince il Napoli, o lo vince l'Inter, oppure - in caso di sconfitta azzurra e pari nerazzurro - si andrà allo spareggio.

A Napoli intanto, come si può ben immaginare, l'atmosfera è già elettrica. E non solo per le 500000 persone circa che nei giorni scorsi si sono messe in coda per provare ad acquistare un biglietto per la gara del Maradona, in programma questa sera al Maradona.

Nella notte, infatti, diversi tifosi del Napoli hanno infatti provato pesantemente a disturbare il sonno dei giocatori del Cagliari, in tipico stile sudamericano.