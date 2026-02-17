Il gesto di Yamal fa discutere: dice a Koundé di restare a terra per forzare la decisione dell’arbitro

La Liga ha una nuova capolista in solitaria: il Real Madrid.
Il ventiquattresimo turno del massimo campionato spagnolo, ha infatti decretato il definitivo sorpasso dei Blancos ai danni di un Barcellona che, cadendo in casa del Girona, è incappato nella sua quarta sconfitta nel torneo.
Una pesante battuta d’arresto, al termine di 90’ molto tesi che hanno lasciato in eredità una lunga scia di polemiche legate al goal siglato all’86’ da Beltran che è valso il definitivo 2-1.
A destare perplessità, non è stata solo la mancata assegnazione di un possibile fallo ad azione in corso, ma anche l’atteggiamento tenuto da Lamine Yamal.