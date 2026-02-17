Goal.com
Girona FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il gesto di Yamal fa discutere: dice a Koundé di restare a terra per forzare la decisione dell’arbitro

Il Barcellona cade contro il Girona al termine di una partita dalle tante polemiche: fa discutere anche il comportamento di Yamal.

La Liga ha una nuova capolista in solitaria: il Real Madrid.

Il ventiquattresimo turno del massimo campionato spagnolo, ha infatti decretato il definitivo sorpasso dei Blancos ai danni di un Barcellona che, cadendo in casa del Girona, è incappato nella sua quarta sconfitta nel torneo.

Una pesante battuta d’arresto, al termine di 90’ molto tesi che hanno lasciato in eredità una lunga scia di polemiche legate al goal siglato all’86’ da Beltran che è valso il definitivo 2-1.

A destare perplessità, non è stata solo la mancata assegnazione di un possibile fallo ad azione in corso, ma anche l’atteggiamento tenuto da Lamine Yamal.

  • UN FINALE ROVENTE

    All’86’ Fran Beltran ha trovato la rete del definitivo 2-1, battendo Joan Garcia con un destro chirurgico dal limite.

    Un goal che ha consentito al Girona di incassare tre punti pesantissimi e di ribaltare la situazione dopo una partita di grande sofferenza.

    Il Barcellona, dopo aver dominato per lunghi tratti, ha fallito un rigore com Yamal nel primo tempo e poi, poco prima dell’ora di gioco, si è portato in vantaggio con Cubarsi.

    Negli ultimi istanti del match, Lewandoeski si è poi visto annullare la possibile rete del 2-2 per una posizione di fuorigioco, prima che Roca venisse espulso per una durissima entrata ai danni di Yamal.

  • L’EPISODIO INCRIMINATO

    A destare dubbi e polemiche è stata proprio l’azione che poi ha portato alla rete della vittoria del Girona.

    Il Barcellona ha infatti protestato per un possibile fallo di Echeverri su Koundé prima della conclusione vincente di Fran Beltran.

    Effettivamente le immagini hanno poi rivelato che il piede del difensore blaugrana è rimasto piantato sul terreno di gioco, schiacciato dalla scarpa dell’avversario, ma l’arbitro non ha ravvisato alcun fallo e gli addetti al VAR non hanno chiamato alcuna revisione.

  • IL GESTO DI YAMAL

    A far discutere dopo la partita, non è stata solo la mancata assegnazione del fallo, ma anche l’atteggiamento di Lamine Yamal.

    Dopo il triplice fischio finale, ha fatto il giro della rete un video che ritrae il gioiello del Barcellona gridare con forza al compagno di squadra Koundé di restare a terra.

    Un ‘invito’ accompagnato da ampi gesti ed accolto dal difensore che ha deciso di non alzarsi.

    Un modo evidentemente per forzare il direttore di gara a rivedere l’azione, ma l’espediente non ha funzionato.

  • IL BARCELLONA A -2

    A causa di questa battuta d’arresto, il Barcellona perde la vetta della classifica di Liga a favore di un Real Madrid che, battendo 4-1 la Real Sociedad, ha prolungato la sua lunga striscia di vittorie.

    I Blancos ora sono capolista, con due lunghezze di vantaggio sui blaugrana. 

