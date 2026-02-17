Il gesto di Yamal fa discutere: dice a Koundé di restare a terra per forzare la decisione dell’arbitro

A destare dubbi e polemiche è stata proprio l’azione che poi ha portato alla rete della vittoria del Girona.

Il Barcellona ha infatti protestato per un possibile fallo di Echeverri su Koundé prima della conclusione vincente di Fran Beltran.

Effettivamente le immagini hanno poi rivelato che il piede del difensore blaugrana è rimasto piantato sul terreno di gioco, schiacciato dalla scarpa dell’avversario, ma l’arbitro non ha ravvisato alcun fallo e gli addetti al VAR non hanno chiamato alcuna revisione.