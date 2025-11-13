Il gesto di Haaland: dopo la vittoria contro l’Estonia lascia lo stadio e va a prendere hamburger per tutta la squadra

Ormai mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma di fatto non ci sono più dubbi: l’Italia, per potersi qualificare ai prossimi Mondiali del 2026, dovrà prendere parte ai playoff.

Un qualcosa che era nell’aria da tempo, anche se, a termini di regolamento, bisognerà aspettare il triplice fischio finale dello scontro diretto con la Norvegia. Gli scandinavi, però, si presenteranno a San Siro a punteggio pieno e forti di una differenza reti che, al di là di quello che sarà il risultato, li rende irraggiungibili.

A certificare il tutto è stata la netta vittoria per 4-1 contro l’Estonia che, e non poteva essere altrimenti, ha portato anche la firma di Erling Haaland.