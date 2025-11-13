Pubblicità
Erling Haaland Norway 2025Getty Images
Leonardo Gualano

Il gesto di Haaland: dopo la vittoria contro l’Estonia lascia lo stadio e va a prendere hamburger per tutta la squadra

Dopo la vittoria contro l’Estonia che di fatto garantisce alla Norvegia la qualificazione ai Mondiali, Haaland ha lasciato lo stadio per prendere hamburger per tutta la squadra.

Ormai mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma di fatto non ci sono più dubbi: l’Italia, per potersi qualificare ai prossimi Mondiali del 2026, dovrà prendere parte ai playoff.

Un qualcosa che era nell’aria da tempo, anche se, a termini di regolamento, bisognerà aspettare il triplice fischio finale dello scontro diretto con la Norvegia. Gli scandinavi, però, si presenteranno a San Siro a punteggio pieno e forti di una differenza reti che, al di là di quello che sarà il risultato, li rende irraggiungibili.

A certificare il tutto è stata la netta vittoria per 4-1 contro l’Estonia che, e non poteva essere altrimenti, ha portato anche la firma di Erling Haaland.

  • Erling Haaland Norway EstoniaGetty Images

    14 RETI IN QUESTE QUALIFICAZIONI

    Erling Haaland è stato l’assoluto trascinatore di una Nazionale fortissima, che sin qui ha dominato tutti gli avversari che si sono presentati sul suo cammino.

    Il fuoriclasse norvegese, nel corso di questo cammino di qualificazione, ha mantenuto una media realizzativa insostenibile per chiunque.

    Non solo è andato a segno in ogni singola partita giocata, ma ha messo a referto qualcosa come 14 reti.

    Ha viaggiato, insomma, a due goal a partita, dominando la classifica dei marcatori delle qualificazioni europee.

  • LA DOPPIETTA CONTRO L’ESTONIA

    A certificare di fatto il ritorno della Norvegia ai Mondiali dopo un’attesa durata 28 anni, è stata la vittoria contro l’Estonia nel match che si è giocato all’Ullevaal Stadion di Oslo.

    A decidere la sfida, chiusa sul 4-1, sono stati i due attaccanti titolari della rappresentativa scandinava: Sorloth e, appunto, Haaland, entrambi autori di una doppietta.

  • HAMBURGER PER TUTTI

    In occasione della sfida con l’Estonia, Haaland non ha vestito solo i panni di bomber, ma anche quelli, inconsueti, di fattorino.

    Come riportato dai media norvegesi, infatti, dopo la vittoria si è recato fuori dall’Ullevaal Stadion e ha preso degli hamburger per tutta la squadra e lo staff tecnico.

    Circa una settantina in tutto, mentre la scena veniva ripresa da alcune telecamere. Haaland ha poi avuto anche il tempo per fermarsi con un tifoso per un selfie.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    OSLO IN FESTA

    Dopo la vittoria contro l’Estonia, che ha di fatto consegnato la qualificazione ai prossimi Mondiali, molti sostenitori della Norvegia si sono riversati nelle strade di Oslo per festeggiare.

    La Nazionale scandinava non prende parte a un Campionato del Mondo da Francia ’98, quando venne eliminata agli ottavi proprio dall’Italia.

