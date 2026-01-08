Pubblicità
Il Genoa ad un passo dal colpo Bento: la formula e i possibili costi dell’operazione

Il Genoa è vicino ad assicurarsi Bento: il portiere brasiliano in passato era stato accostato anche all’Inter.

Il suo nome è già noto agli appassionati italiani di calcio, visto che in passato è stato accostato con insistenza a quello dell’Inter e ora, un paio di anni e mezzo dopo, per lui potrebbe essere realmente arrivato il momento di diventare uno dei protagonisti della Serie A.

Bento è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.

Il club rossoblù, infatti, non solo ha individuato nell’estremo difensore brasiliano uno dei rinforzi da regalarsi nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma è anche vicino a chiudere l’operazione che porterebbe al suo acquisto dall’Al Nassr.

  • OPERAZIONE IN CHIUSURA

    Secondo quanto riportato da Sky, il Genoa e l’Al Nassr sono vicinissimi a trovare un accordo per il trasferimento di Bento in Italia.

    Nel pomeriggio di giovedì il club rossoblù ha fatto una nuova offerta al club saudita, avvicinandosi sensibilmente alle richieste sul contributo per l’ingaggio.

    La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

  • I POSSIBILI COSTI DELL’OPERAZIONE

    Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, l’accordo tra le parti potrebbe essere trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

    Per il Genoa potrebbe trattarsi di un investimento complessivo (in caso di riscatto definitivo del cartellino) di circa 5 milioni di euro.

  • LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE

    A rendere più in discesa la strada che porta alla definitiva fumata bianca è anche la volontà del giocatore.

    Bento, infatti, era finito nel mirino anche di altri club europei, compreso il West Ham, ma ha scartato ogni altra opzione preferendo spingere per l’opzione italiana.

  • IN PASSATO ACCOSTATO ALL’INTER

    Classe 1999, Bento può vantare sei presenze con la Nazionale brasiliana, con la quale ha esordito nel marzo del 2024.

    Nel 2023 il suo nome venne accostato con forza all’Inter per il dopo Onana, ma allora la trattativa non andò in porto anche a causa delle alte richieste dell’Atletico Paranaense.

    Ad aggiudicarsi il suo cartellino nell’estate del 2024 è stato l’Al Nassr, club saudita con il quale ha giocato una prima stagione da titolare, per poi essere superato nelle gerarchie da Al-Aqidi.

