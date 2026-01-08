Il Genoa ad un passo dal colpo Bento: la formula e i possibili costi dell’operazione

Il suo nome è già noto agli appassionati italiani di calcio, visto che in passato è stato accostato con insistenza a quello dell’Inter e ora, un paio di anni e mezzo dopo, per lui potrebbe essere realmente arrivato il momento di diventare uno dei protagonisti della Serie A.

Bento è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.

Il club rossoblù, infatti, non solo ha individuato nell’estremo difensore brasiliano uno dei rinforzi da regalarsi nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma è anche vicino a chiudere l’operazione che porterebbe al suo acquisto dall’Al Nassr.