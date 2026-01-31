Il Galatasaray perde Sané per infortunio: le sue condizioni in vista del doppio confronto di Champions League con la Juventus

Sarà il Galatasaray l’avversario che la Juventus dovrà affrontare nei playoff che metteranno in palio un pass per gli ottavi di finale di Champions League.
Un avversario non certo comodo, quello che i bianconeri affronteranno a fine febbraio, visto che la compagine turca può vantare diversi elementi di caratura internazionale.
Tra essi certamente anche Leroy Sané che però, proprio nell’ultima partita di Champions League contro il Manchester City, ha riportato un infortunio che lo costringerà ad alcune settimane di stop.