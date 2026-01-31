Goal.com
Il Galatasaray perde Sané per infortunio: le sue condizioni in vista del doppio confronto di Champions League con la Juventus

Leroy Sané ha riportato un infortunio alla caviglia nel corso dell’ultima sfida di Champions League tra Manchester City e Galatasaray.

Sarà il Galatasaray l’avversario che la Juventus dovrà affrontare nei playoff che metteranno in palio un pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Un avversario non certo comodo, quello che i bianconeri affronteranno a fine febbraio, visto che la compagine turca può vantare diversi elementi di caratura internazionale.

Tra essi certamente anche Leroy Sané che però, proprio nell’ultima partita di Champions League contro il Manchester City, ha riportato un infortunio che lo costringerà ad alcune settimane di stop.

  • L’INFORTUNIO DI SANÉ

    Leroy Sané si è infortunato nel corso del secondo tempo di Manchester City-Galatasaray, sfida valida per l’ottava giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League.

    Il giocatore tedesco, dopo aver riportato un problema alla caviglia, ha provato a restare in campo per alcuni minuti, ma poi si è dovuto arrendere e all’80’ ha chiesto il cambio alla sua panchina.

    Subito dopo il triplice fischio finale, il medico sociale del club turco, Yaner Ince, dopo una prima valutazione dell’infortunio, ha parlato di una distorsione.

  • LE CONDIZIONI DI SANÉ

    Nella giornata di sabato 31 gennaio, il Galatasaray ha pubblicato una nota ufficiale con la quale ha reso note quelle che sono le condizioni di Sané.

    “Leroy Sané, che si è slogato la caviglia durante la recente partita di Champions League contro il Manchester City, ha iniziato le cure dopo che gli esami effettuati presso l'ospedale da noi sponsorizzato, Acıbadem, hanno evidenziato lacerazioni e sanguinamento nei legamenti collaterali laterali e nella capsula articolare della caviglia destra”.

  • I TEMPI DI RECUPERO PER SANÉ

    Quello riportato da Sané è un infortunio che lo costringerà ai box per alcune settimane.

    Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, potrebbero essere due o tre quelle che passerà lontano dai campi da gioco.

    Secondo il media turco ‘Fanatik’, il giocatore tedesco rischia invece uno stop di almeno un mese.

  • A DISPOSIZIONE PER LA JUVENTUS?

    A questo punto, la presenza di Leroy Sané nelle due sfide con la Juventus valide per i playoff di Champions League è da considerarsi in dubbio.

    Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, l’obiettivo del giocatore è quello di tornare a disposizione proprio per il confronto con i bianconeri (l’andata si giocherà il 17 febbraio, mentre il ritorno a Torino è in programma per il 25), ma molto ovviamente dipenderà dal decorso delle prossime settimane.

    Nel caso in cui il suo stop dovesse prolungarsi fino a un mese, non sarebbe a disposizione nelle due gare che decreteranno quale delle due squadre proseguirà il proprio cammino nella massima competizione europea.

