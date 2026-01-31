Il Galatasaray perde Sané per infortunio: le sue condizioni in vista del doppio confronto di Champions League con la Juventus

Nella giornata di sabato 31 gennaio, il Galatasaray ha pubblicato una nota ufficiale con la quale ha reso note quelle che sono le condizioni di Sané.

“Leroy Sané, che si è slogato la caviglia durante la recente partita di Champions League contro il Manchester City, ha iniziato le cure dopo che gli esami effettuati presso l'ospedale da noi sponsorizzato, Acıbadem, hanno evidenziato lacerazioni e sanguinamento nei legamenti collaterali laterali e nella capsula articolare della caviglia destra”.