Il Galatasaray cade prima della Juventus: tanto turnover e sconfitta per 2-0 col Konyaspor

Un’impresa per mettersi alle spalle un periodo che è tra i più complicati della sua travagliata stagione, ma soprattutto per prolungare il suo cammino in Champions League.
La Juventus dovrà spingersi ben oltre i limiti mostrati nelle ultime settimane per superare l’ostacolo Galatasaray e guadagnarsi un posto negli ottavi di finale della massima competizione europea.
Il 5-2 patito a Istanbul nella gara di andata rende tutto terribilmente difficile, ma uno spiraglio un po’ più largo lo regala la sconfitta subita dalla squadra di Okan Buruk in Super Lig.