Il Galatasaray cade prima della Juventus: tanto turnover e sconfitta per 2-0 col Konyaspor

Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha commentato la seconda sconfitta subita dalla sua squadra in campionato, la prima da inizio novembre.

“Abbiamo fatto turnover, abbiamo cercato di partire con giocatori più riposati. Non abbiamo visto la solita prestazione e la solita freschezza, non abbiamo vissuto una buona giornata. Non siamo stati produttivi, ma comunque abbiamo segnato un goal che era chiaramente buono e che è stato annullato. Togliere quel goal è stata una barzelletta, fischiare quel fuorigioco è una vergogna per il calcio. Noi comunque non abbiamo giocato da Galatasaray e l’assenza di Osimhen si è sentita”.