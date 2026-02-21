Goal.com
Leonardo Gualano

Il Galatasaray cade prima della Juventus: tanto turnover e sconfitta per 2-0 col Konyaspor

Il Galatasaray interrompe la sua lunga striscia positiva in campionato: per Buruk tanto turnover a pochi giorni dalla sfida di Champions con la Juve.

Un’impresa per mettersi alle spalle un periodo che è tra i più complicati della sua travagliata stagione, ma soprattutto per prolungare il suo cammino in Champions League.

La Juventus dovrà spingersi ben oltre i limiti mostrati nelle ultime settimane per superare l’ostacolo Galatasaray e guadagnarsi un posto negli ottavi di finale della massima competizione europea.

Il 5-2 patito a Istanbul nella gara di andata rende tutto terribilmente difficile, ma uno spiraglio un po’ più largo lo regala la sconfitta subita dalla squadra di Okan Buruk in Super Lig.

  • LA BATTUTA D’ARRESTO CONTRO IL KONYASPOR

    Il Galatasaray, nell’ultima sfida prima del confronto di Torino con la Juventus, è caduto a Konya in una partita valida per il ventitreesimo turno di Super Lig.

    La compagine di Istanbul si è arresa al Konyaspor, impelagato nella lotta per non retrocedere e in astinenza di vittorie in campionato addirittura da fine ottobre.

    A decidere, dopo una rete annullata ad inizio ripresa a Leroy Sané, sono stati i goal siglati da Demirbag e Kramer.

  • TANTO TURNOVER PER BURUK

    Quello che si è visto sul campo del Konyaspor non è stato propriamente il Galatasaray nella sua versione migliore.

    Okan Buruk ha infatti deciso di fare tanto turnover, tanto che ha inizialmente lasciato in panchina Lucas Torreira, Noa Lang e Yılmaz, mentre Davinson Sanchez è stato risparmiato per tutti i novanta minuti.

    Alla gara non ha preso parte Victor Osimhen, non convocato a causa di un problema al ginocchio, mentre quella di Mauro Icardi è durata solo una frazione (la prima).

    La sensazione è quella che il Galatasaray sia sceso in campo anche pensando alla Juve, ma quello di Konya resta comunque una pesante battuta d’arresto.

  • IL FENERBAHÇE PUÒ APPROFITTARNE

    Ad approfittare del 2-0 patito dal Galatasaray potrebbe essere soprattutto il Fenerbahçe, ovvero l’unico vero rivale nella corsa al titolo di campione di Turchia.

    I punti in classifica per il “Gala” restano 55, ovvero tre in più rispetto a quelli dei più diretti concorrenti che però hanno giocato sin qui una partita in meno: quella contro il Kasımpaşa, terzultimo, in programma domenica a Istanbul.

    In caso di vittoria, dunque, il Fenerbahçe aggancerebbe gli eterni rivali in vetta alla classifica di Super Lig.

  • “ABBIAMO SCHIERATO GIOCATORI RIPOSATI”

    Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha commentato la seconda sconfitta subita dalla sua squadra in campionato, la prima da inizio novembre.

    “Abbiamo fatto turnover, abbiamo cercato di partire con giocatori più riposati. Non abbiamo visto la solita prestazione e la solita freschezza, non abbiamo vissuto una buona giornata. Non siamo stati produttivi, ma comunque abbiamo segnato un goal che era chiaramente buono e che è stato annullato. Togliere quel goal è stata una barzelletta, fischiare quel fuorigioco è una vergogna per il calcio. Noi comunque non abbiamo giocato da Galatasaray e l’assenza di Osimhen si è sentita”.

