Il futuro di Cristiano Ronaldo già scritto: “Sono felice in Arabia Saudita e voglio restare qui”

Quella che nelle scorse settimane ha avuto per protagonista Cristiano Ronaldo, è stata una vicenda che ha scosso la Saudi Pro League dalle sue fondamenta.

Come è noto, il fuoriclasse lusitano ha deciso di mettere in scena un vero e proprio ‘sciopero’ che lo ha portato a saltare tre partite consecutive del suo Al Nassr e che ha dato vigore alle voci che volevano un suo futuro lontano dall’Arabia Saudita.

Passata la tempesta, Cristiano Ronaldo è tornato a giocare, a segnare, ed anche a fare chiarezza su ciò che farà nella prossima stagione.