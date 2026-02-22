Goal.com
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il futuro di Cristiano Ronaldo già scritto: “Sono felice in Arabia Saudita e voglio restare qui”

Cristiano Ronaldo pone fine alle speculazioni sul suo futuro: “L’Arabia Saudita mi ha accolto molto bene, questo è il mio posto”.

Quella che nelle scorse settimane ha avuto per protagonista Cristiano Ronaldo, è stata una vicenda che ha scosso la Saudi Pro League dalle sue fondamenta.

Come è noto, il fuoriclasse lusitano ha deciso di mettere in scena un vero e proprio ‘sciopero’ che lo ha portato a saltare tre partite consecutive del suo Al Nassr e che ha dato vigore alle voci che volevano un suo futuro lontano dall’Arabia Saudita.

Passata la tempesta, Cristiano Ronaldo è tornato a giocare, a segnare, ed anche a fare chiarezza su ciò che farà nella prossima stagione.

  • “SONO MOLTO FELICE”

    “Come ho già detto tante volte, sono molto felice e l’Arabia Saudita è il mio posto”.

  • “VOGLIO RESTARE QUI”

    “Sono in un Paese che ha accolto molto bene me, la mia famiglia e i miei amici e voglio restare qui. La cosa più importante è continuare a lottare. Facciamo il nostro lavoro, mettiamo pressione ai nostri avversari e vediamo cosa succederà a fine stagione”.

  • “SIAMO IN TESTA E SIAMO FIDUCIOSI”

    “Siamo sulla strada giusta, siamo tornati in testa. Ci sentiamo bene e siamo fiduciosi. Affronteremo partita dopo partita, siamo in buona forma”.

  • L’AL NASSR NUOVAMENTE PRIMO

    Come è noto Cristiano Ronaldo, ad inizio febbraio, aveva deciso di non scendere in campo in segno di protesta per il diverso trattamento riservato all’Al-Hilal in sede di calciomercato.

    Secondo il fuoriclasse portoghese infatti, il suo Al Nassr non era stato rafforzato come altre squadre gestite dal Fondo Pubblico d’Investimento Saudita (PIF) e, in particolare, proprio l’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi.

    Dopo aver saltato tre partite, CR7 è tornato a giocare, a segnare (tre goal in due gare) e a trascinare il suo Al Nassr che nell’ultimo turno di campionato si è ripreso la vetta della classifica sorpassando l’Al-Hilal. 

