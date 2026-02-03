Il Fenerbahçe furibondo con l’Al-Ittihad: saltato all’ultimo secondo lo scambio tra Kanté e En-Nesyri

Il Fenerbahçe, attraverso una dura nota ufficiale, ha attribuito all’Al-Ittihad il mancato buon esito dell’operazione.

“Il processo di trasferimento di N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri all’Al-Ittihad Club è stato portato a termine meticolosamente sotto tutti gli aspetti e come pianificato dal nostro club.

Sono stati raggiunti gli accordi con i giocatori, sono state completate le visite mediche, sono state ottenute le autorizzazioni necessarie e il nostro club ha adempiuto a tutti i suoi obblighi entro i tempi previsti. I documenti di registrazione del trasferimento sono stati caricati nel sistema correttamente e completamente entro il periodo specificato.

Tuttavia, a causa dell’inserimento errato delle informazioni TMS pertinenti da parte dell’altro club, la procedura non ha potuto essere completata entro il periodo di registrazione del trasferimento, indipendentemente dal nostro club. Di conseguenza, è stata richiesta una proroga e il nostro club ha tenuto le necessarie discussioni con la FIFA, e sono state adottate tutte le misure necessarie per risolvere la procedura.

Nonostante ciò, l’altro club non ha completato la procedura senza fornire alcuna giustificazione. A seguito di questi sviluppi, purtroppo il trasferimento non è stato ancora completato. Comprendiamo e condividiamo la delusione che ciò ha causato nella nostra comunità.

Il nostro club prosegue la ristrutturazione della squadra con la stessa determinazione e disciplina, in linea con i suoi obiettivi sportivi”.