Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Fenerbahce v Feyenoord - UEFA Champions League Third Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Fenerbahçe furibondo con l’Al-Ittihad: saltato all’ultimo secondo lo scambio tra Kanté e En-Nesyri

Il Fenerbahçe è stato ad un passo dall’accogliere Kanté nell’ambito di uno scambio con En-Nesyri: tutto saltato a causa dell’Al-Ittihad.

Pubblicità

Youssef En-Nesyri si è certamente guadagnato un posto tra i grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.

Il suo nome è stato infatti accostato a quello di diversi club, anche italiani, con la Juventus che ad un certo punto era parsa ad un passo dall’annunciare il suo ingaggio; tuttavia, per lui non si è riuscito a trovare una sistemazione.

Un tentativo è stato fatto anche nel corso della giornata del 2 febbraio, quando è stato vicinissimo all’Al-Ittihad, ma anche in questo caso l’operazione è clamorosamente sfumata, quando si attendevano solo gli annunci ufficiali.

  • N'Golo Kante Al Ittihad 2025Getty Images

    LO SCAMBIO CON KANTÉ

    Negli ultimi giorni di mercato, il Fenerbahçe è riuscito ad imbastire uno scambio clamoroso con l’Al-Ittihad.

    Youssef En-Nesyri si sarebbe dovuto trasferire in Arabia Saudita, con N’Golo Kanté che avrebbe dovuto fare il percorso inverso.

    Gli accordi tra tutte le parti coinvolte c’erano già, ma l’operazione è saltata all’ultimo istante.

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO DEL FENERBAHÇE

    Il Fenerbahçe, attraverso una dura nota ufficiale, ha attribuito all’Al-Ittihad il mancato buon esito dell’operazione.

    “Il processo di trasferimento di N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri all’Al-Ittihad Club è stato portato a termine meticolosamente sotto tutti gli aspetti e come pianificato dal nostro club.

    Sono stati raggiunti gli accordi con i giocatori, sono state completate le visite mediche, sono state ottenute le autorizzazioni necessarie e il nostro club ha adempiuto a tutti i suoi obblighi entro i tempi previsti. I documenti di registrazione del trasferimento sono stati caricati nel sistema correttamente e completamente entro il periodo specificato.

    Tuttavia, a causa dell’inserimento errato delle informazioni TMS pertinenti da parte dell’altro club, la procedura non ha potuto essere completata entro il periodo di registrazione del trasferimento, indipendentemente dal nostro club. Di conseguenza, è stata richiesta una proroga e il nostro club ha tenuto le necessarie discussioni con la FIFA, e sono state adottate tutte le misure necessarie per risolvere la procedura.

    Nonostante ciò, l’altro club non ha completato la procedura senza fornire alcuna giustificazione. A seguito di questi sviluppi, purtroppo il trasferimento non è stato ancora completato. Comprendiamo e condividiamo la delusione che ciò ha causato nella nostra comunità.

    Il nostro club prosegue la ristrutturazione della squadra con la stessa determinazione e disciplina, in linea con i suoi obiettivi sportivi”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MERCATO CHIUSO IN ARABIA SAUDITA

    In Turchia la sessione di calciomercato invernale è ancora aperta e si chiuderà solo alle 23.59 del prossimo 6 febbraio.

    Il Fenerbahçe può dunque ancora operare in entrata, ma lo scambio con l’Al-Ittihad non si chiuderà, poiché in Arabia Saudita la finestra di calciomercato si è chiusa il 2 febbraio.

  • Fenerbahce v Benfica - UEFA Champions League Play Off 1st LegGetty Images Sport

    PER EN-NESYRI UN FUTURO TUTTO DA SCRIVERE

    Quello che ad oggi è certo è che il Fenerbahçe, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, ha in ogni modo cercato di trovare una sistemazione per Youssef En-Nesyri.

    Il club turco era anche pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula questa che aveva convinto la Juventus a tentare un affondo che poi è andato a vuoto.

    Nel caso dell’operazione con i bianconeri, è stato il giocatore, di fatto, a far saltare l’operazione.

    Resta ora da vedere se per lui si apriranno nuove possibilità nei prossimi giorni o se chiuderà la stagione al Fenerbahçe in attesa poi del mercato estivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Superlig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Genclerbirligi crest
Genclerbirligi
GEN
0